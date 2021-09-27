Levon Aronyan, ‘Şampiyonlar Satranç Turu Finallerinin’ ikinci turunu kazandı

Halen Ermenistan bayrağı altında oynayan satranç büyükustası Levon Aronyan, Şampiyonlar Satranç Turu Finallerine (Champions Chess Tour Finals) katılıyor.

Bu online hızlı satranç turnuvasının ikinci turunda Aronyan, Vladislav Artemev ile yarıştı. Aronyan 4 partide daha güçlü bulundu ve 2,5-1,5’lik bir skorluk zafer kazandı.

Şimdi Aronyan 12 puanla turnuva tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Şu an birinci sırada dünya şampiyonu Magnus Carlsen var (21,5 puan).

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/27/Levon-Aronyan-Şampiyonlar-Satranç-Turu-Finalleri/216176