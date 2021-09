Koyu Katolik San Marino’da 156 yıllık kürtaj yasağı kaldırılıyor

San Marino’da 1856’dan beri yürürlükte olan kürtaj yasağı kaldırılıyor. Referandumda seçmenlerin yüzde 77.3’ü kürtaj hakkı lehine oy kullandı.

DUVAR – Koyu Katolik San Marino’da 1856’dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasağı, bugün düzenlenen referandumun ardından kaldırılacak. Referandumda seçmenlerin yüzde 77.3’ü, kadınların kürtaj hakkının tanınması yönünde oy kullandı. Buna göre, 156 yasak kaldırılacak ve 12 haftaya kadar kürtaj yapılmasına izin verilecek; bu sürenin daha sonrasında da annenin hayatının tehlikede olması veya fetüsün doğal gelişiminde sorun yaşanması halinde kürtaj yapılması yasal olacak.

İtalya’nın kuzeyinde, denize kıyısı bulunmayan 33 bin nüfuslu ülkede hem kiliseyle yakın ilişkileri bulunan muhafazakâr hükümet hem de kilise, teklifin reddedilmesi için daha dindar kesimi sandığa çağırmıştı. Ancak gün boyunca kilise çanlarının da bu amaçla çaldırılmasına rağmen katılım oranı yüzde 41’de kaldı.

San Marino’da bugüne dek, hamileliklerine son veren kadınlar üç yıl, kürtaj yaptığı tespit edilen doktorlar da altı yıl hapis cezasına çarptırılıyordu. Birçok kadının kürtaj yaptırabilmek için 1500 ila 2 bin euro harcayarak İtalya’ya gitmek zorunda kaldığı biliniyordu. San Marino, kadın hakları konusunda geri kalmasıyla dikkat çekiyor. Ülkede kadınların seçme hakkı, İtalya’dn 14 sene sonra 1960’da tanınmıştı. Seçilme hakkının tanınması 1974’ü bulmuş, boşanma ise 1986’da yasallaşmıştı. Yabancı bir kişiyle evlenen kadınların vatandaşlığının alınmasını öngören yasa ise 1982’de ülkede ilk kez düzenlenen referandumda reddedilmemiş, ancak 2000 yılında parlamentoda kaldırılmıştı.

Avrupa’da kürtaj, Vatikan, Malta ve Andorra’da hâlâ yasak. (DIŞ HABERLER)

