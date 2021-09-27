Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği’nden Gençlere Uyarı

Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği, gençleri sosyal medya kullanımı konusunda uyardı.

Kıpti Ortodoks Kilisesi’nin gençlik toplantısının bir parçası olarak Kıpti gençler 30 Ağustos’a kadar Natrun Vadisi çöl bölgesindeki Anba Bishoy manastırında kalmaktadır. Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tawadros, Kıpti Ortodoks Kilisesi’nin ilk ‘Logos toplantısına’ katılan yaklaşık 200 Mısırlı gence hitaben yaptığı konuşmasında, ‘‘Bir sosyolog, cep telefonunun icadıyla insanlık çağının sona erdiğini söyledi. Bu oldukça ciddi bir sorun. İnsanlığımızı teknolojik aletlerle ölçmeye başladık, ancak makinelerin duyguları yoktur’’diyerek, sosyal medyanın tehlikeli etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Patrik II. Tawadros, ayrıca gençleri aile ve cemaat köklerini geliştirmeye, ebeveynlerinin aldığı eğitime değer vermeye, ihtiyacı olanlara merhamet duygusu geliştirmeye ve bu kişilerin ayak izlerini takip etmeye çağırdı.

Bir süredir, Kıpti Ortodoks grupları ve Kıpti Ortodoks Kilisesi’nin bireysel temsilcileri, sosyal ağların ve sosyal medyanın kilise cemaatleri üzerindeki etkilerini sorgulamaktadır. Yakın zamanda Patrik II. Tawadros, günümüzün erkek ve kadınları için cennetin kapılarını açacak olanın sosyal ağlar, pazarlama ve iletişim stratejileri olmadığını belirtti. Kıpti Ortodoks Patriği, ‘‘Herkes Tanrı’dan 24 saatlik zaman hediyesini alır. Eğer hayatınızın büyük bir kısmını sosyal ağlarda geçiriyorsanız, bu hazineyi boşa harcıyorsunuz demektir’’ dedi. (fides.org)

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