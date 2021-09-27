Kadın girişimci Ukrayna’dan geldiği Çınar ilçesinde mikro kredi alarak iş yeri açtı

Aslen Ermenistan doğumlu olan Hulie Atar Ukrayna’dan 2013 yılından geldiği Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mikro kredi alan girişimcilerle konuşup kendi iş yerini açtı. Türkçe ve Kürtçe’nin yanı sıra 5 dil bilen ve ilçedeki kadınlarına da örnek olan Atar’ın en büyük hayali kendi iş yerini büyütmek



1 çocuğunu hastalıktan dolayı kaybeden ve şuanda 2 çocuk annesi olan 55 yaşındaki Hulie Atar 2013 yılında Ukrayna’dan geldiği Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mikro kredi alan kadın girişimcilerle konuşup kendi iş yerini açtı. Ermenistan’da üniversiteye giderek ekonomi bölümü mezunu olan Atar, daha sonra Ukrayna’ya göç etti. Ukrayna’da çeşitli iş yerlerinde yönetici olarak çalışan ve burada 24 yıl kaldıktan sonra geldiği Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tanıştığı kişiyle evlenerek yerleşti.

“MİKRO KREDİ ALARAK İŞ YERİ AÇTIM”

2 kız çocuğu da çeşitli bölümlerden üniversiteyi bitirip çalıştıklarını anlatan ve yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşadığı için çok memnun olduğunu belirten Atar, “Eşimle evlendikten sonra iş yeri açmaya karar verdim fakat imkanım yoktu. Yaptığım araştırmalar sonucunda kadınlara devlet mikro kredi verdiğini bende başvuruda bulundum ve kabul edildi. Aldığım krediyle kozmetik ürünlerinin bulunduğu küçük bir işleri açtım. Kredi her yıl artırıldı ve ben bu krediyi kullanarak iş yerimi biraz daha büyüttüm. Ama çalışmayan kadınlara da istihdam oluşturmak için daha büyük bir iş yeri açma niyetim var” dedi.

“DEVLETİN DAHA FAZLA DESTEK VERMESİ DURUMUNDA İŞ YERİMİ BÜYÜTÜRÜM”

Mikro kredinin daha fazla verilmesi durumunda daha büyük bir iş yeri açmayı düşündüğü ifade eden Atar, “İlgili kurumlar ve devletin biraz daha fazla destek vermesi durumunda iş yerimi büyütmeyi düşünüyorum. Çünkü bende bir iş kadınıyım, istiyorum ki her kadının işi olsun ve kendi ayakları üzerinde duracak imkanı olsun. Açtığım iş yerine gelen kadınlar daha rahat alışveriş yapıyor. Beni görmediklerinde ise eşime beni soruyorlar. Kadınların iş ve mesleklerini daha temiz yaptığına inanıyorum” dedi.

https://www.guneydoguguncel.com/kadin-girisimci-ukrayna-dan-geldigi-cinar-ilcesinde-mikro-kredi-alarak-is-yeri-acti/25732/