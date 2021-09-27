Ermenistan Ombudsmanı: Ermenilere karşı etnik temizlik ve soykırım politikası uygulandı.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, 44 günlük Artsakh savaşının birinci yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Tatoyan’ın mesajında özellikle şu ifadeler yer aldı:

“27 Eylül 2020 tarihinde Artsakh ve Ermenistan’a karşı başlatılan geniş çaplı savaş sırasında Azerbaycan eşi benzeri görülmemiş savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işledi.

Daha ilk gün, Artsakh’ın Martuni kentindeki evinin bombalanmasında 9 yaşındaki Viktorya Gevorgyan öldürüldü.

Artsakh sivillerinin Madataşen yerleşiiminden 69 yaşındaki Genadi Petrosyan ve Azokh yerleşiminden 82 yaşındaki Yuri Asryan’ın kafalarını vahşice kestiler. Tüm kafa kesme süreci, Azerbaycan askerleri videoya çekyiler ve şöhret kazanmaları için bu vahşi görüntüleri yayınladılar.

Savaş sırasında ve sonrasında cihatçıların ve teröristlerin aktif katılımıyla sivillere ve askerlere vahşice işkence yapıldı. Sivil yerleşim yerleri hedefli saldırılar ve yasaklı silahların kullanılmasıyla yok edildi. Ermeni kiliselerine saygısızlık edildi ve onları harabeye dönüştürdüler.

Bütün bunlara Ermeni sosyal medyasında kasıtlı olarak yayılan şiddet sahneleri, çirkin ve alaycı davranışlar içeren görüntgülerin yayılması eşlik ediyordu.

COVID-19 pandemi şartlarında Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği saldırılar insanlığa karşı işlenen suçlardı ve ölümlerin sayısını önemli ölçüde artırarak Artsakh ve Ermenistan’ın sağlık sistemlerini felç etti.

Bütün bunlara, Azerbaycan devlet makamlarının açık bir şekilde teşvik ettiği büyük bir kin ve düşmanlık propagandası eşlik etti.

Şunu net bir şekilde kaydedebiliriz ki Ermenilere karşı Etnik temizlik ve soykırım politikası uygulandı.

Bugüne kadar hiçbir savaş suçu faili cezalandırılmadı. Failler adalete teslim edilmediği sürece kin ve düşmanlık politikası devam edecek, yeni vahşetler tehlikesi hep mevcut olacak, insanların barışçıl ve güvenli yaşamları engellenecektir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/27/Ermenistan-Ombudsmanı-Karabağ/216225