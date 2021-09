Aliyev’den tarihi ulusa sesleniş konuşması!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gününde Ulusa Seslendi. Aliyev “Tarihi görevimizi şerefle yerine getirdik. Biz milli gurur savaşına, biz kutsal savaşa çıktık” dedi.

Azerbaycan halkı bugün savaşta verdiği 2.907 şehidini anıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Günü’nde Ulusa Seslendi.

“44 GÜN DEVAM EDEN 2. KARABAĞ SAVAŞINDA TAM ZAFER KAZANDIK”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamasında “1 yıl önce Ermenistan Azerbaycan’a karşı saldırı başlatarak yaşam mevzilerimize ateş açtı. Benim emrimle Azerbaycan ordusu bu kanlı saldırıya cevap olarak karşı taarruz operasyonuna başladı. Azerbaycan, 44 gün devam eden 2. Karabağ savaşında tam zafer kazandı” dedi.

“TARİHİ GÖREVİMİZİ ŞEREFLE YERİNE GETİRDİK”

Aliyev, “tarihi görevimizi şerefle yerine getirdik” ifadelerini kullanarak “2. Karabağ savaşında yaşamını yitirmiş aziz şehitlerimizin hatıraları karşısında başımızı eğiyoruz. Azerbaycan ordusu 44 gün içinde düşman ordusunu mahvederek toprak bütünlüğünü sağladı. Ben defalarca dedim ki Azerbaycan ordusu işgali kabul etmeyecek. Defalarca dedim, Ermenistan topraklarımızdan çıkmazsa biz onları çıkaracağız. Tarihi görevimizi şerefle yerine getirdik. Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve adaleti uluslararası hukuku yeniden sağladık. Her gün ilerledik, her gün yeni zafer kazandık ve her gün yeni başarıları duyurduk. 44 gün boyunca 1 gün bile geri adım atmadık.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Aliyev Türkiye-Azerbaycan birliğine vurgu yaparak “Biz kan dökerek şehitler vererek, bu zaferi elde ettik. Düşmanı önümüzde diz çökmeye ve yenilgi anlaşmasını imzalamaya mecbur ettik. 44 gün boyunca bize en büyük destek veren Türkiye’ye bugün teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Kardeş Türkiye savaşın ilk saatlerinde itibaren Azerbaycan’ın yanında oldu ve desteğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar bize çok büyük siyasi destek oldu. Bize ilave destek verdi ve biz bununu hiçbir zaman unutmayacağız. 44 günlük vatan muharebesi bütün dünyaya Türkiye-Azerbaycan birliğini bir kez daha gösterdi.” şeklinde konuştu.

“KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR”

Aliyev sözlerine şöyle devam etti:

Halkımıza devletimize yönelik tehlike olursa Ermeni faşizminin başını ezeriz. Demir yumruk yerindedir, bunu hiç kimse unutmasın. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır

