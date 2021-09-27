ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Azerbaycan’ın başlattığı Karabağ savaşının yıldönümünde Yerablur’u ziyaret etti

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, 2020’de Azerbaycan’ın başlattığı 44 günlük Artsakh savaşının yıldönümünde Yerevan’daki “Yerablur” (Üç Tepe) devlet askeri mezarlığını ziyaret etti.
Büyükelçi, savaş kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu ve çiçekler bıraktı.
27 Eylül, Azerbaycan’ın Artsakh’a (Karabağ) karşı başlattığı 44 günlük savaşın yıl dönümü. 9 Kasım’da imzalanan üçlü ateşkes anlaşmasına rağmen, Azerbaycan bugüne kadar Ermeni esirleri tamamen iade etmeyi reddediyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/27/ABD-Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ/216150
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