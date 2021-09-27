44 günlük savaştan bir yıl sonra

Bugün 44 günlük Artsakh savaşının yıl dönümü.

Bir yıl önce bugün, 27 Eylül sabahı saat 07.10’da Azerbaycan’ın hava ve füze saldırısı düzenlediğine dair ilk haber Artsakh’tan geldi.

Saldırılar, Artsakh-Azerbaycan temas hattının tamamında ve Ermenistan-Azerbaycan temas hattının bazı bölümlerinde gerçekleşti.

Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

44 gün sonra, 10 Kasım 2020’de, Rusya Federasyonu’nun doğrudan arabuluculuğuyla yapılan barış anlaşması sonucunda, Artsakh Cumhuriyeti topraklarının büyük bir kısmı Azerbaycan’ın kontrolüne girdi.

Laçin koridoru, Şuşi şehri, Hadrut bölgesinin büyük bir kısmı, Askeran-Martakert bölgesinin bazı köyleri ve eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi toprakları dışındaki tüm bölgeler Rus barış güçleri tarafından korunmaktadır.

44 gün süren savaşta 3.777 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a göre, bunların 3.702’si asker ve 75’i sivil olup, 243 asker halen kayıptır.

Artsakh Cumhuriyeti Devlet Acil Servisi’nin son verilerine göre, ateşkesin ardından şu ana kadar 1.670 ceset bulundu.

Artsakh’ın işgal altındaki topraklarında arama çalışmaları şu ana kadar devam ediyor.

Savaş sırasında Azerbaycan, tüm İHA mevcudu, son teknoloji ekipmanı ve ağır topları büyük ölçekli kullandı ve enformasyon alanını da resmi mücadele olarak kullandı.

Savaş 5. nesil olarak adlandırıldı ve çatışmaların yoğunluğu açısından ekipman hacmi 2003 Irak savaşı ile (ABD ve Irak arasında) karşılaştırıldı.

Türkiye, Azerbaycan’a açıkça askeri yardımda bulundu.

Suriye’den kiralık teröristler de Ermeni gençlerine karşı mücadeleye katıldılar.

Birçok ülke ve uluslararası örgüt çatışmayı şiddetle kınadı ve tarafları derhal ateşi kesmeye ve yapıcı müzakerelere devam etmeye çağırdı.

Bir yıl sonra da, Artsakh’ın statüsü sorunu çözülmedi.

Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için ön koşullar belirledi.

Ancak Ermeni hükümeti bölgede istikrarın sağlanmasından ve kalıcı bir barış ortamının yaratılmasından yanadır.

Dün, 44 günlük Artsakh savaşında şehit olan kahramanlar anısına Ermenistan ve Artsakh’ta meşale alayları düzenlendi.

Ermenistan Kamu Radyosu