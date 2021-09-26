Ukraynalı Kristina Müslüman olarak Sivas’a gelin geldi

Ukrayna vatandaşı Kristina Dziubenko isimli kadın Sivas’lı Bekir Keskin’e aşık olunca önce Müslüman oldu daha sonra ise Sivas’ gelin geldi.

Bekir Keskin isimli Sivaslı vatandaş Ukrayna’da bulunduğu sürede Kristina isimli kadına âşık oldu ve çift bir süre sonra evlilik kararı aldı. Kristina Dziubenko, evlenmeden önce Müslüman olma kararı alınca Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki bir camide tertip edilen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirdi ve İslam dinini seçti. Daha sonrasında Bekir Keskin ile dini nikahları kıyılan çiftin ayrıca resmi nikahları da Şarkışla Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Cami imamı, Kristina Dziubenko’ya Müslüman olmasının ardından başörtüsü ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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