‘Sultanla Son Dans’ kitabının yazarı Çağla Ural: Hanedan’ın Atatürk’e saygısı büyüktü

Esir Şehirde Bir Kadın’da I. Dünya Savaşı’nın ortasında bir atmosfer yaratan Çağla Ural, Sultanla Son Dans’ta bu kez II. Dünya Savaşı’nı arka plana alıyor.

Ebru D. Dedeoğlu

Çağla Ural’ın, Sultanla Son Dans’ta kitabında, Şehzade Cem’in hem savaştaki var olma çabasına hem de İtalyan kızı Sofia ile yaşadığı imkânsız aşka tanık oluyoruz.

– İlk olarak “Esir Şehirde Bir Kadın” kitabınızla başlamak istiyorum. Kitapta 1. Birinci Dünya Savaşı’nın var olan düzeni altüst edişini ve doğru bilinen gerçeklerin tamamıyla yanlış olduğunu anlatıyorsunuz. Tarihi roman yazma fikri nasıl gelişti?

Tarihi romanlara, belgesellere ve tarihi filmlere küçüklüğümden beri büyük bir ilgi duymuşumdur. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya savaşını, Türk tarihini ve Amerikan iç savaşını işleyen romanları okumayı severim. Dolayısı ile roman yazarken de tarihi roman tarzında yazmayı tercih ediyorum. Ama bunun yanında değişik kültürlerden gelen insanların hikayelerini romanlarıma katmaya seviyorum. Örneğin ilk romanım ‘Ve müziğin Sustuğu An’ tarihi bir roman değildi, ancak Amerika’da yaşayan bir Türk ailesinin çocuklarının okuluna yapılan silahlı saldırıyı işlerken, aynı zamanda Kuzey Kore’den büyük zorluklarla kaçan iki genç kız kardeşin de hikayesini de olay örgüsüne ekledim.

‘Esir Şehirde Bir Kadın’da Türk kızı Keriman ve Rum genci Hristo’nun unutulmaz aşkını işlerken, bir yandan da okuyucuya İstanbul’un o dönem bir mozaik gibi değişik kültür ve milletlerden oluşan kozmopolit yapısını ve savaşın etkileri ile bu mozaiğin nasıl paramparça olduğunu anlattım.

‘Sultanla Son Dans’ da ise yine kanlı bir dünya savaşının Amerika’dan Türkiye’ye uzanan hikayesini, sürgünde yaşayan Şehzade Cem’in hem savaştaki var olma çabasını hem de İtalyan kızı Sofia ile yaşadığı imkânsız aşkını yazdım. Tarihi roman yazmak benim farklı bir döneme götürüyor, farklı karakterlerle tanıştırıyor ve beni tarihi bir yolculuğa çıkarıyor ve bu bana büyük keyif veriyor!

– Araştırma süreciniz nasıldı?

Tarihi roman yazarken, işlediğiniz dönem ilgili yazılmış kitapların çoğunu incelemek gerekiyor. Ben bu konuda oldukça şanslıyım. Amerika’da yaşadığım için aynı konu ile ilgili yazılmış çok değişik kaynaklara kolaylıkla ulaşabiliyorum. Aynı olayın hem Türkiye tarafını Türk kaynaklarından hem de dünyadaki algılanmasını yabancı kaynaklardan okuyup yorumlayabiliyorum. Aynı zamanda gazete arşivlerinden kitabınıza yardımcı olabilecek yayınlanmış haberlerini bulmak, belgeselleri izlemek ve yapılmış söyleyişiler de okumak gerekiyor. Tabii bütün bu hazırlık dönemi oldukça zaman alıyor. Ancak tüm araştırmalar bitince yazma sürecine başlayabiliyorum.

– Sultanla Son Dans, Esir Şehirde Bir Kadın’ın devamı niteliğinde. Sürgün edilmiş Osmanlı sultanı Cem, büyük aşkı Sofia, ailesi ile yaşadıkları. Osmanlı hanedanın sürgünde yaşadıklarını sizden dinleyelim mi?

‘Sultanla Son Dans’ kurgu bir hikâye olmakla birlikte, Osmanlı hanedanın sürgünde yaşadıkları gerçek olaylara da yer veriyor. Hanedan üyeleri İstanbul’dan ayrılıp sürgüne yollanırken, Ankara’nın aldığı sürgün kararının Hanedan ailesi için bir çeşit tehdit veya ceza niteliğinde olduğunu ve bu sürgünün gerçekte çok uzun sürmeyip kısa sürede ülkeye geri çağırılacaklarını düşünüyorlardı. Hatta bu sebeple hanedan üyeleri yanlarına fazla eşya almamışlar, sadece Avrupa’da otel yataklarının rahat olmayacağını düşünerek yanlarında şilte götürmüşlerdir. Tabii düşündükleri gibi olmamıştır. Kimi hanedan üyeleri trenle Avrupa’ya, kimisi de vapurla Ortadoğu’ya geçmiştir. Sürgüne giden hanedan üyelerinin çoğu, finansal kararlar alma konusunda bilgisiz ve deneyimsizlerdi. Dolayısı ile maddi konularda yanlış kararlar alarak hiçbir masraftan kaçınmaksızın en lüks otellerde kaldılar, pahalı evler tuttular ve ellerindeki parayı bir süre sonra tükettiler. Yaşamlarının geriye kalan kısmında oldukça sıkıntı çektiler, yanlarında götürdükleri değerli mücevherleri değerinin çok altında sattılar ama bir süre sonra onların da hepsi eriyip gitti. Vahdettin’in San Remo’daki villasında vefat etmesini takiben borçları sebebiyle cenazesine haciz konmuş, ve ailesi cenazeyi defnetmek üzere alabilmek için çok uğraşmıştır.

Halife Abdülmecid ise ‘Sultanla Son Dans ’da bahsettiğim gibi, önce İsviçre’ye, sonra Nice ve Paris’e yerleşmiştir. Hanedan ailesinin Musul petrollerinde büyük hisseleri vardır ve hakları olan ödemeleri alabilmek için avukatlar tutup büyük hukuki mücadele başlatmıştır. Kısa bir süre ödeme alabilirler ancak İkinci Dünya savaşının başlamasıyla ödemeler kesilir. Daha sonra kızı Dürrüşehvar Sultan o dönem dünyanın en zenginlerinden sayılan Haydarabat nizamının büyük oğlu ile, yeğeni Nilufer de küçük oğlu ile evlenir. Bu evliliğin Halife’ye sağladığı maddi katkı büyük olmuştur ve bu şekilde hanedan üyelerine de destek vermiştir.

-Cem sürgün edilmiş bir sultan olsa bile Atatürk sevgisi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti onun için çok önemli. Asla kötü söz söylettirmiyor ve saygısı büyük…Bu durum ne kadar gerçek? Vatansız kalsalar da sevdaları devam ediyormuydu?

Hanedan ailesinin Atatürk’e olan saygılarının büyük olduğunu düşünüyorum. Vahdettin’in Atatürk’ün askeri dehasına büyük saygı ve güven duyduğunu, Mustafa Kemal Paşa Samsun’a hareket etmeden önce Vahdettin’in kendisi ile görüştüğünü kaynaklardan zaten biliyoruz. Vahdettin, o dönem Atatürk’ün gerçek niyetinin Kurtuluş savaşını başlatmak olduğundan elbette henüz haberdar değildi. Hanedan ailesi, Mondros anlaşmasının imzalanması ve ülkenin işgali ile Osmanlı saltanatının bir hükmü kalmadığını bildiklerinden Atatürk’ün vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı için verdiği mücadeleye hep büyük saygı duymuşlardır. Zaten hanedan üyeleri ile sonraki yıllarda yapılan röportajlarda bunu defalarca dile getirmişler, sürgün kararı ile ülkeden gönderilmeleri yaşamlarını altüst etse de bu kararın o günün şartları altında gerekli olduğunu anladıklarını belirtmişlerdir. Atatürk’e sevdaları devam etti mi onu bizlerin söylemesi zor tabii, ama saygıları hep devam etmiştir.

-Cem ‘in annesi Hatice Sultan güçlü ve zor bir kadın. Ancak dönüm noktalarında zekası ile ailesini zorluklardan kurtarmış biri. Ne dersiniz?

Evet Hatice Sultan hem zor hem de güçlü bir kadın. Aynı zamanda ünlü bir paşanın iyi eğitim almış, haklarını savunmayı ve dik durmayı öğrenmiş bir kızı. Çok eşliliği kabul etmiyor ve Şehzade İbrahim Efendi ile evlenmeden önce ondan önceki eşlerini boşamasını talep ediyor. İşgal döneminde Dolmabahçe sarayında yaşarken, şehzade eşini almaya gelmeyen İngiliz askerlerinin karşısına cesurca çıkıyor, kocasını savunuyor, sesini yükseltiyor sonunda İngiliz askerleri Hatice Sultan’dan korkup şehzadeyi alamadan saraydan ayrılıyorlar. Prensipleri olan, kuvvetli ve inatçı bir kadın. Paris’te sürgünde yaşarken yanlarındaki cariye, şehzade eşinden hamile kalınca kocasından ayrılıp zengin bir Amerikalı ile evleniyor. Günün getirdiği ihtiyaçlara göre kartlarını iyi oynayan güçlü bir kadın olduğunu söylemek yanlış olmaz.

– Cem Sultan ile Sofia’nın aşkı külkedisi ile prensin aşkı gibi. İmkansız gözüken aşk gerçek aşk mı?

Cem Sultan ve Sofia’nın aşkı aslında kurgu bir hikaye. Ancak kitabı yazarken esinlendiğim şehzadenin yaşadığı büyük aşklar var, hatta gerçek hayatta sürgünde yaşayan bir prenses ile evlilik yapıyor. Ama Sofia ile yaşadıkları aşk gerçek yaşanmış olaylara dayalı değildir.

-Tarihi romanların devamı gelecek mi?

Tarihi romanların devamı gelecek, dediğim gibi tarihi romanlar yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Ama sıradaki romanımda biraz daha yakın tarihi işleyeceğim. Elbette içinde yine aşk, yine politika, yine ilişkiler olacak.

– Roman için araştırmalarınızı yaparken Osmanlı mutfağından değişik tarifler dikkatinizi çekti mi?

Değişik tariflere denk gelmemiş olsam da ilginç bazı bilgilere denk geldim. Örneğin Sultan Vahdettin ve Halife Abdülmecid’in torunu olan Neslişah Sultan, Güney Fransa’da Nice hatırlarından söz ederken, babasının yemek konusunda daha doğuya eğilimli olduğunu, hafif sebze yerine ağır yemekleri tercih ettiğini, paça çorbasını çok sevdiğini, kendilerine de çocukken kemiklerinin güçlü olmasını sağlamak için çok sık paça çorbası içirildiğinden, evde tatlıların ise gırtlağı yakacak kadar şekerli yapıldığından bahsediyor.

Neslişah Sultan, hatıralarında dedesi Halife Abdülmecid Efendinin evinde hem Fransız hem de bir Ermeni ahçının olduğunu, yemeklerin hem Fransız tarzı hem de Türk usulü pişirildiğini, Halife efendinin bazen Fransız yemeğini beğenmeyip Ermeni ahçısından Türk usulü domatesli pilav ve börek istediğini, Fransız ahçının da bunun üzerine yemeklerinin beğenilmemesine dayanamayıp işten ayrıldığını anlatıyor.

– Amerika’da yaşıyorsunuz. Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra şimdi roman yazıyorsunuz. Hadi bize bu değişimi anlatın

Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü ardından da Marmara Üniversitesi Bankacılık Yüksek Lisans programını bitirdikten sonra İstanbul’da finans kurumu ve yabancı bir bankada çalıştım. Eşimle birlikte New York’a taşındıktan sonra burada Birleşmiş Milletler ’de çalışmaya başladım. Dünyanın değişik yerlerinden, değişik kültürlerinden gelen, değişik din, dil ve ırkları temsil eden binlerce farklı insanla birlikte çalışmak beni çok değiştirdi, dünyaya yeni bir pencereden bakmamı sağladı. Birleşmiş Milletlerde konuştuğum, tanıştığım her insanın birbirlerine hiç benzemeyen ama hepsi de fazlasıyla ilginç olan yaşam hikayeleri beni büyüledi. Örneğin çok yakın bir arkadaşım Afrika’da iki ülke arasındaki savaştan ailesiyle kaçarak komşu ülkeye sığınmıştı. Burada Birleşmiş Milletlerin kurduğu çadır kamplarda aylarca kalmış, yeni diller öğrenmişti. Bir gün çölde askerlerin saldırılarına maruz kalıp hayatını güçlükle kurtarmıştı. Ailesi ile birlikte bir şekilde Amerika’ya göçmen olarak gelmeyi başarmışlar, burada okuyup Birleşmiş Milletlerde çalışmaya başlamıştı. Vatan deyince gözleri dolardı, ‘ben hep göçmen olmak zorunda kaldım’ derdi. İnsan böylesine hikayeler dinleyince roman yazmadan edemiyor sanırım. Yine Koreli bir arkadaşımın anlattığı Kuzey Kore hikayelerden çok etkilendim ve ilk romanım ‘Ve Müziğin Sustuğu Anı bu şekilde kaleme aldım.

https://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet-cumartesi/sultanla-son-dans-kitabinin-yazari-cagla-ural-hanedanin-ataturke-saygisi-buyuktu-1871334