Kanada’daki tarihi kilise Uygur Türkleri İslam ve Kültür Merkezi oldu

Kanada’da 148 yıllık tarihi bir kilise camiye çevrildi. 1873 yılında inşa edilen Mount Carmel Kilisesi, Kanada Uygur Türkleri İslam ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek.

Toronto ve çevresinde yaşayan Uygur Türkleri, Troy kentinde 1873 yılında inşa edilen kiliseyi satın alarak camiye çevirdi.

Cami açılışında yemekler ikram edildi, dualar edildi.

[Fotoğraf: AA]

Hem ibadet hem eğitim için kullanılacak

Törene kilisenin son papazı da katıldı.“Kanada halkının uzun yıllar ibadet ettiği binanın, başka bir dinin mensuplarınca da olsa ibadet mekanı olarak yaşamaya devam etmesinden memnun olduğunu” söyledi.

Caminin hem ibadet hem de eğitim için kullanılacağı açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Aynı zamanda kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek caminin ramazan ayından önce ibadete açılması bekleniyor.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/kanadadaki-tarihi-kilise-uygur-turkleri-islam-ve-kultur-merkezi-oldu-611799.html