Hocalı Katliamı nedir, (Karabağ) Hocalı Soykırımı ne zaman oldu?

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Ermenistan kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın dağlık Karabağ Bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan soykırım hafızalardan silinmiyor. Peki, Hocalı Soykırımı ne zaman oldu? Hocalı Katliamı nedir?

Ermenistan kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın dağlık KarabağBölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan soykırım, hatıranmaya devam ediyor. Hocalı Katliamı nedir, (Karabağ) Hocalı Soykırımı ne zaman oldu? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HOCALI SOYKIRIMI NE ZAMAN OLDU?

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Hocalı Katliamında, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldü. Hocalı katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan öldürülmüş, toplam 487 kişi ise ağır yaralandı. 1275 kişinin ise rehin alındığı olayda 150 kişi ise kayboldu.

https://www.haberler.com/hocali-katliami-nedir-karabag-hocali-soykirimi-14421469-haberi/