‘Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi’ yarın İstanbul’da açılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, bağışlar ve kendi gelirleriyle hizmet veren Darülacezenin sürdürülebilirliği ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için hayata geçirilecek “Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi” yarın açılacak.

Yeşim Sert Karaaslan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Darülaceze‘nin Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine 126 yıldır hizmet verdiğini anımsattı.

Bu tarihi ve sosyal mirası gelecek nesillere taşımak üzere yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Yanık, “Tarihi yerleşkemizin yanı başında inşa edilen Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi ile İstanbul’a modern bir eğitim ve barınma kompleksi kazandırıyoruz. Tesisimizin en önemli kazançlarından biri, her türlü faaliyetini bağışlarla sürdüren Darülacezemizin gelirlerinin artması ve gelecekteki hizmetlerimizin çeşitlenmesine imkan sağlaması olacak.” dedi.

Tesisin özellikleri

Tesis, 14 bin 783 metrekare, 231 oda ve 901 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, 7 bin 383 metrekare üniversite, 2 bin 133 metrekare ticari birimler, 367 metrekare Aile Sağlık Merkezi, 12 bin 207 metrekare otopark-sığınak ve teknik hacimler olmak üzere toplam 36 bin 873 metrekarelik açık ve kapalı inşaat alanına sahip.

Tesis, merkezi konumuyla İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için kolay ulaşım avantajıyla önemli bir alternatif olacak. Tesis, 2 bin 200 metrekarelik ticari alan ile bağışlar ve kendi gelirleriyle hizmet veren Darülacezeye gelir sağlayacak.

Proje, kentlere iz bırakan mimari projelerin yarıştığı ve gayrimenkul sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Sign of the City Awards – 2019 yılı En İyi Sosyo-Kültürel Yapı” ödülüne layık görüldü.

Tesis, yarın yapılacak programla hizmete başlayacak. Tesisin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması öngörülüyor.

“Sosyal Hizmet Şehri” tanıtılacak

Açılışta, İstanbul’da ihtiyaç sahiplerinin ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri”nin de tanıtımı yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Arnavutköy’de, İstanbul Havalimanı’nın yanı başında 150 bin metrekare üzerine kurulmuş, yatay, yavaş ve yaşanılabilir şehir anlayışıyla tasarlanan proje, çevre dostu yaklaşımıyla Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak.

Sosyal hizmet şehrinde, her iki yanı yüksek ağaçlarla çevrili geniş bir ana cadde, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak.

Şehir, bağışçılar ile sağlıklı ve yatağa bağımlı sakinler ve koruma altındaki çocuklar için oluşturulan yaşam alanları, sanatçı ve sporcu yaşam merkezinin de yer alacağı toplamda 23 bloktan oluşan 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak.

Gelecekte ihtiyaç olması durumda kullanabilecek 5 bloktan oluşan 174 yatak kapasiteli rezerv alan da yer alırken, Konaklama birimlerine ek olarak tasarlanan rehabilitasyon ve sosyal merkezde, Darülaceze sakinleri hayatın içinde üretime katkıda bulunarak sosyal bağları kuvvetli bir yaşam sürebilecek.

Ana giriş yanında yaklaşık 12 bin metrekare alan içerisinde konut, lojman ve konaklama mekanları yapılması planlanırken, çocuklar için oyun alanları da bulunacak.

Tek kişilik, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda kalacaklar için tüm birimlerde konforlu dinlenme ve okuma alanları olacak. Her birimde, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde ortak kullanıma açık oturma grupları ve mutfak alanları, egzersiz ve spor faaliyetleri için fizyoterapi ve fitness alanlarından sonra dinlenebilecekleri bir spa da yer alacak.

Poliklinik, Sosyal Merkez, Başkanlık ve İdari Binaların altında birim girişleri, restoran, ana mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar olacak. Ayrıca ortak bodrum katta 223 araçlık kapalı, proje genelinde de 362 araçlık açık otopark bulunacak.

Bu projeyi de değerlendiren Yanık, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri ile tarihi ve sosyal mirası gelecek nesillere taşımak üzere yeni bir adım attıklarını ifade etti.

Bakan Yanık, “Medeniyetimizin nişanesi ve merhamet yuvamız Darülaceze’nin, Avrupa’da benzeri olmayan yeni Sosyal Hizmet Şehri projesini de başlatıyoruz. Projenin başından bu yana çalışmaları yakinen takip eden ve desteğini bir an olsun esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Darülaceze sakinleri adına şükranlarımızı sunuyorum.” diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/darulaceze-yurdu-ve-kulturel-tesisi-yarin-istanbulda-aciliyor/2373905