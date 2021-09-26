BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI HATAY’DA TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın Hatay ayağında, CHP Genel Başkan yardımcıları ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Saint Pierre Kilisesi’ni ve Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek kentin tarihi hakkında bilgi aldı.

Hatay’da 13’üncüsü düzenlenen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’na katılan yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilise’ni ziyaret eden heyete, kilisenin tarihi anlatıldı. Ardından Hatay Arkeoloji Müzesi’ni gezen heyet, tarihi eserleri inceledi.

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