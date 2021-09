Başpiskopostan haddini aşan açıklamalar!

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıslı Türklerin, Rum çoğunlukla “aynı haklara sahip olamayacağını” iddia etti.

Haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve dile getirdiği tezleri eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve onun tezleri ile kıyaslaması istenen II. Hrisostomos “Akıncı Tatar’dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim” dedi, özetle şunları ekledi:

“Ancak her zaman Ankara tarafından güdülürler. Türk Cumhurbaşkanı’nın izni ve emri olmadan ne biri ne diğeri bir şey yapabilir. Bir Denktaş… Bir kişilik olan O da, itiraz ettiğinde, kendisi bile ne olduğunu anlamadan gitti. Kıbrıslı Türklerle değil, hedefi Kıbrıs’ta meşru Kıbrıs Türk devleti yapmak olan Ankara ile görüşüyoruz. Maalesef Ersin Tatar müzakereler için, Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz.

Yüzde 18 – maalesef şimdi Kıbrıslı Türk yaptıkları yerleşikler ile yüzde 21 oldu- aynı haklara sahip olamaz. Şu anda Kıbrıs’ta yüzde 10 bile Kıbrıslı Türk yok. İyi Kıbrıslı Türkler gitti. Şimdi yüzde 21 buldukları Kıbrıslı Türkleri nerden bulduklarını bir kendileri bilir. Bu yüzden durum zor ama yalnız bizim için değil, onlar için de zor. Tuttukları sahte devlettir. Bu nedenle çoğu, zamanın aleyhimize işlediğini iddia ediyor, haklıdırlar ancak Kıbrıslı Türklerin de aleyhinedir. İşleyebilir bir çözüm her iki toplum için de iyi olacak.”

II. Hrisostomos, “Kilise’nin Kıbrıslı Türklerin dini lideri ile iyi ilişkileri var mı” sorusuna “Kendini gerçekten Kıbrıslı hisseden insanlarla iyi ilişkilerimiz var. Ama önce Türk sonra Kıbrıslı olanlarla yok. Çünkü Kıbrıs’ta Türk devleti istiyorlar. Geçmişte olduğumuz gibi karma olmamızı istemiyorlar” dedi.

