Rus TV’sinde ‘Türkiye’ polemiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan Soçi ziyareti öncesinde Rus medyasında Türkiye ile ilgili programlar artmaya başladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında canlı yayınlanan programda bazı konuklar arasında sert tartışma yaşandı. Başbakanlık’a bağlı Finans Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Oleg Matveyçev (manşet fotoğrafında altta sağdan ikinci), Türkiye ve Rusya’nın arasını bozmak için yapılan kışkırtmalara tepki göstererek, “Türkiye ile savaş değil, barış olmalı” dedi.

Ermeni asıllı uzman Semyon Bagdasarov (fotoğrafta altta sağdan üçüncü), Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde Suriye konusunu ele alınacağına işaret etti. Bagdasarov, Türkiye’nin Suriye ve eski Sovyet coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurma çabası içinde olduğunu öne sürdü. Rusya’nın Soçi’deki görüşmede İdlib gibi konularda taviz vermemesi gerektiğini savunan Bagdasarov, Türkiye’nin 2015 yılında Rus savaş uçağını düşürdüğünü hatırlattı. Terör örgütü PKK ile iş birliği yapılması gerektiğini de söyleyen Bagdasarov’a akademisyen Matveyçev tepki göstererek, “Burada provokasyon yapıyorsunuz! Provokatörlük yapmayın!” dedi.

Canlı yayında Ermeni asıllı uzmanla tartışan Rus akademisyen, “Lütfen bizi Erdoğan ile korkutmayın. Erdoğan’ın Rusya’yı işgal etmek gibi bir niyeti falan yok. Erdoğan, Rusya’nın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Türkiye ile savaşmamız değil barış yapmamız lazım. Tarih boyunca Batı bizi savaşa kışkırttı. Bugün artık buna gerek yok” diye konuştu. (Medyagunlugu.com, Fuad Safarov, Moskova)

https://www.turkrus.com/1784757-rus-tvsinde-turkiye-polemigi-xh.aspx