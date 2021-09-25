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İranlı vekilden Azerbaycan’a tokat gibi sözler

2021-09-24

İran Parlamentosu’nun milletvekili Mohammad-Reza Ahmadi-Sangar, Twiİtter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Bakü Cumhuriyeti ifadesini kullanarak Azerbaycan’a gerçekleri hatırlattı:

“Bakü yöneticileri, ”Türk dopingi” sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinin sanıp vehme kapılıyor.

Küçücük ülkenizin yaşı, parlamentomuzdaki en genç milletvekilinin yaşısından bile azdır. O yüzden kendinizi boşuna rezil etmeyin” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI

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