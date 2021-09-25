İranlı vekilden Azerbaycan’a tokat gibi sözler

İran Parlamentosu’nun milletvekili Mohammad-Reza Ahmadi-Sangar, Twiİtter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Bakü Cumhuriyeti ifadesini kullanarak Azerbaycan’a gerçekleri hatırlattı:

“Bakü yöneticileri, ”Türk dopingi” sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinin sanıp vehme kapılıyor.

Küçücük ülkenizin yaşı, parlamentomuzdaki en genç milletvekilinin yaşısından bile azdır. O yüzden kendinizi boşuna rezil etmeyin” ifadelerine yer verdi.

ظاهراً سران باکو در باد پیروزی هایی که با دوپینگ ترکیه بدست آمده خوابیده و دچار توهم شده اند

قدمت کشور کوچک شما از عمر جوان‌ترین نماینده مجلس ما نیز کمتر است پس در عرصه سیمرغ عرض خود نبرید … — محمدرضا احمدی سنگری (@dr_mr_ahmadi) September 23, 2021

ERMENİ HABER AJANSI