Peker: Şirinoğlu’ndan rüşvet isteyen polisler hakkında dava açılmadı

Hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle yurtdışında olan, geçmişte organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker, gazeteci Erk Acarer vasıtasıyla yeni iddialarda bulundu.

Peker halen bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde resmi makamlarının Twitter’dan paylaşımda bulunmasını engellediklerini belirterek, yapacağı açıklamaları gazeteci Erk Acarer’in Twitter hesabı üzerinden paylaşacağını duyurdu.

Peker, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun koruma müdürüne, İstanbul Emniyeti’ndeki bazı polis müdürlerinin Şirinoğlu’ndan rüşvet alınması için telkinde bulunduklarını. koruma müdürünün bunu Şirinoğlu’na bildirmesi üzerine olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aksettirlldiğini öne sürdü.

Peker’e göre Soylu’nun Şirinoğlu’na olayla ilgilenileceği yönünde açıklama yapmasına rağmen söz konusu polisler hakkında dava açılmazken, koruma müdürü emekliliğini istemek zorunda kaldı.

Peker, Erk Acarer’in Twitter hesabından şu iddiaları dile getirdi:

“Konu kapatılmak isteniyor. Bedros Bey koruma polisinin görevini layığıyla yaptığını söyleyip diğer müdürler için ‘Bunlar üniformalı soyguncular’ diyor. Koruma polisi aniden görev yeri değiştirilince isyan edip, emeklilik dilekçesi verip görevden ayrılıyor.”

“Ancak Koruma Şubeden sorumlu müdür yardımcısı hala görevinin başında. Kaçakılık Şube Müdürü Engin Süngü hala görevinin başında. Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş bildiğim kadarıyla şark tayinine gitmiş, Ağrı’ya tayin olmuş.”

“Ancak o da görevinin başında. Şu ana kadar ses kaydı, Whatsapp yazışmaları olduğu halde konu savcılığa aksettirilmemiş. Olayın üzerinden 9 ay geçtiği halde müfettişler soruşturmayı bitirmemiş”

Gazeteci Acarer, “Bu arada, Bedros Şirinoğlu, bu konudaki sorularımı yanıtsız bıraktı ve ’12 saatlik bir operasyondan çıktım. Bir hafta oldu, konuşma zorluğum var. Bana müsaade edin lütfen’ dedi. ‘Bildiğimiz kadarıyla bir görevden alma yok, sizin bilginiz ne?’ sorusunu da ‘Bilemiyorum’ diye yanıtladı” paylaşımında bulundu.

Agos