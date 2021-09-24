Paylaşılan Kutsal Mekanlar sergisi için son hafta

Ankara CerModern’deki Paylaşılan Kutsal Mekânlar sergisinin son gününde sergi koordinatörü Veli Başyiğit rehberliğinde bir sergi turu gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü Dionigi Albera ve Manoël Pénicaud’nun üstlendiği Paylaşılan Kutsal Mekânlar sergisi, Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar’da üç İbrahimî dinin birarada var olduğu mekânlara odaklanıyor.

Akdeniz coğrafyasında bir çeşit “hac yolculuğu” olarak tasarlanan sergi, “kutsalı paylaşma”nın tarihsel ve güncel veçhelerini ortaya koyuyor.

Marsilya Mucem Müzesi’nde (2015), Tunus şehri Bardo Müzesi’nde (2016), Selanik ve Paris’in yanı sıra (2017) Marakeş, New York (2018) ve İstanbul’da (2019) sergilenen “Paylaşılan Kutsal Mekânlar”, 1 Temmuz 2021’den bu yana Ankara CerModern’de ziyaretçilerle buluşuyor.

30 Eylül’de sona erecek serginin son gününde sergi koordinatörü Veli Başyiğit rehberliğinde saat 16.00’da bir sergi turu gerçekleştirilecek.

Sergi, Anadolu Kültür tarafından, Calouste Gulbenkian Vakfı ve Ankara Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26197/paylasilan-kutsal-mekanlar-sergisi-icin-son-hafta