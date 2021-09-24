Patrik II. Efram: Batı, Suriye Halkına Yönelik Zalim Yaptırımları Kaldırmalı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

STOCKHOLM – Antakya ve Tüm Doğu Patriği, dünyadaki Süryani Ortodoks Kilisesi’nin en yüksek başkanı olan Patrik Mar İgnatius II. Efram, Batılı ülkeleri akıllarına dönmeye ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından hiçbir uluslararası ya da yasal meşruiyeti olmayan, onurlu ve barış içinde yaşamayı hak eden Suriye halkına uygulanan haksız ve zalim yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Patrik II. Efram, İsveç’e yaptığı havarilik ziyaretinin ardından Stockholm’deki Suriye Büyükelçiliğinin genel merkezine yaptığı ziyareti nedeniyle verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Suriyelilerin ana ülkelerine olan bağlılıklarının derinliğini ve Suriye devletinin, Suriye vatandaşlarının hayatını olumsuz yönde etkileyen haksız ve ahlaksız yaptırımlar nedeniyle karşılaştığı zorluklara rağmen halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta olduğunu dile getirdi.

Patrik II. Efram, “Güçlerine aldanan Batılı ülkeler Suriye halkına haksız yaptırımlar uyguluyor, bu adaletten de insanlıktan da uzak bir davranıştır” diyerek; ” Bizler Suriye’de herkese barış istiyoruz, umut doluyuz. En nihayetinde bu bölgenin halkları saldırgan ülkelerle yaptırımlarına karşı zafer elde edecektir” dedi.

Bu bağlamda Suriye’nin Stockholm Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. Temim Malko yaptığı konuşmada, Patrik II. Efram’ın Uluslararası forumlarda, Suriye’de yaşananların gerçeğini Suriye’ye dayatılan terör savaşını açıklamak için büyük çabalar harcadığını söyledi.

Malko, Batı’nın Suriye halkına yönelik zorlayıcı yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak nitelendirerek, bunların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Resepsiyona, Diplomatik Kolordu Dekanı, Rusya Büyükelçisi Viktor Tatarentsev, Cezayir, Lübnan, Kıbrıs, Ermenistan, Beyaz Rusya Büyükelçileri, Irak Büyükelçiliği temsilcisi, İsveçli Parlamento Üyesi Roger Haddad yanı sıra Patrik II. Efram’a eşilk eden Avrupa Ebreşiyeler Konsey üyeleri ve bazı Patrikler katıldı.

SANA