İranlı Milletvekilinden Küstah Azerbaycan Çıkışı!

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Uluslararası birçok terör örgütüne ev sahipliği yapan İran Parlamentosu milletvekillerinden Muhammed Rıza Ahmedi Sangari, yaptığı açıklamada Ermenistan’ının yanında yer alarak Azerbaycan devletine yönelik çok çirkin sözler sarf etti.

Ermenistan’ın en büyük müttefiki olan ve İslam dünyasındaki bütün terör örgütlerine destek sağlayan İran rejimi, Her fırsatta Türkiye ve Türk dünyasına yönelik küstah çıkışlar yapmaya devam ediyor.

İRANLI VEKİLDEN AZEBAYCAN DÜŞMANLIĞI

Azerbaycan’ın işgal altındaki Karabağ’ı kurtarma operasyonu sırasında Ermenistan’a tırlar dolusu silah, mühimmat ve lojistik malzemesi gönderen İran, savaş sonrasında da Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığını açık bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İran’ın Ermenistan Büyükelçisinin Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki sözlerinden sonra şimdi de İranlı Milletvekili Muhammed Rıza Ahmedi Sengari, Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde çok ağır ve seviyesiz bir dil kullanarak sözlü saldırıda bulundu.

İRANLI VEKİL AZERBAYCA’A TERÖR DİLİ İLE SALDIRDI

Sengari, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu çirkin ifadeleri kullandı: “Bakü liderleri Türk doping zaferlerinin rüzgarında uyuyor gibi görünüyor. Senin küçük ülken, parlamentomuzun en genç üyesinin ömründen daha az yaşlı, bu yüzden Simurg’a fazla takılma…” Saldırgan aşağılayıcı bir dil kullanan terörizm destekçisi İranlı vekilin cahil olduğu bu tweetinde de anlaşılıyor. Azerbaycan tarihini Sovyetlerin yıkılmasından sonra (1993) olarak gören terör sevici vekil, yaklaşık 1000 yıllık Azerbaycan tarihinden bihaber olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Küstah milletvekilinin tweetine yüzlerce tepki cevap gelerek hem protesto edildi hem de cahilliği ile ise dalga geçildi.

İRAN PARLAMENTOSUNA KİMLER MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLİYOR?

İran rejimi yasalarına göre milletvekili aday adaylarını Ayetullahlardan oluşan bir çete belirliyor. Milletvekili olacaklardan aranan özeliklerin başında, çok şey bilmemesi, cahil, yolsuzluğa bulaşmış olması ve İslam karşıtı olması geliyor. Soru soran, fikir ve bilgi üretenlerin ise milletvekili olmasına izin verilmiyor. İranlı vekilin bu çirkin sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

https://www.haber365.com.tr/iranli-milletvekilinden-kustah-azerbaycan-cikisi-h266580