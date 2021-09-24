Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ’ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce Ermenistan güçlerinin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesinin doğal kaynaklarını sömüren yabancı şirketleri tespit ettiklerini ve bu şirketlerden hesap soracaklarını söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ ihtilafına değindi.Aliyev, yaptığı açıklamada, “Ermenistan, daha önce işgal altındaki toprakların altın ve diğer değerli metalleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklarını yasa dışı bir şekilde sömürdü ve uluslararası pazarlara ihraç etti” ifadelerini kullandı.Aliyev, “Somut hakikatlere dayanarak, önceden işgal edilmiş topraklarda yasa dışı olarak Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını sömüren ve başka yasa dışı faaliyetlerde bulunan farklı ülkelerden şirketler tespit ettik” diye konuştu.

“Bu şirketler hakkındaki yasal işlemleri başlattık bile” Azerbaycan lideri, bu şirketlerin sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210924/aliyev-baku-daglik-karabagin-kaynaklarini-somuren-yabanci-sirketlerden-hesap-soracak-1049202968.html