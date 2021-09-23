Yargı Zir Vadisi’nin SİT alanının düşürülmesi kararını iptal etti

Yargı, Ankara’da doğal ve arkeolojik eserlerin bulunduğu Zir Vadisi’ne ilişkin kontrollü kullanımı içeren işlemleri iptal etti. Mimarlar, “Haklılığımız tescil edilmiştir” dedi.

ANKARA – Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ankara Sincan’da bulunan Zir Vadisi’nin sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilerek yok edilmesine karşı verdiği hukuk mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Ankara 11’inci İdare Mahkemesi, Zir Vadisi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanına ait sınırlarının güncellenmesini içeren kararlara ilişkin işlemleri iptal etti.

‘VADİNİN HER AÇIDAN KORUNMASI GEREKİYOR’

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’da kentsel ölçekte vadiler üzerinden rant kararlarının sürdürüldüğünü belirtti. “Yargı, kamu yararını gözeten Zir Vadisi kararıyla bir kez daha haklılığımızı tescil etmiştir” diyen Candan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Zir Vadisi Sincan-Yenikent yerleşkesine 5 km uzaklıkta Ermeni mezarlığının da bulunduğu, ‘ISTANOZ’ yerleşkesi olarak geçen önemli tarihi eserlerin bulunduğu bir alandır. Vadinin her açıdan tartışmasız korunması gerekirken, SİT alanı statüsünün kaldırılmış olması, vadiyi yok edecek, çok kültürlülüğümüzü yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya bırakacak kabul edilmez bir durumdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak doğal yaşam alanlarımızı, çok kültürlülüğümüzü, Anadolu coğrafyasında birçok kültürle birlikte yaşadığımızı savunmaya devam edeceğiz.”

‘DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLMELİ’

Zir Vadisi’nin birinci derece doğal ve arkeolojik SİT alanı ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Zir Vadisi’nin tarımsal özellikleri vardır, jeolojik öne çıkan özellikleri vardır, rekreasyonel özelliklere sahiptir, iki önemli ovayı etkileme ve etkilenme özelliği bulunmaktadır, Ankara yerleşimine yakın mesafededir ve hatta içindedir, mikro klima özelliği göstermektedir. Zir Vadisi, gerek vadi peyzajının yarattığı ekolojik ve görsel değerler gerek tarihi ve arkeolojik değerleri ile ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Zir Vadisi, bulunduğu bölgede (10 km yarıçaplı bir alanda) yarı doğal ve doğal habitatları barındıran bir peyzaja sahip tek alandır. Bu özelliği ile, peyzaj açısından tabiri caiz ise çölde bir vaha niteliğinde bir alandır. Zir Vadisi, ayrıca, çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapması nedeniyle, civardaki tahrip edilmiş alanlarda yer alamayan yaban hayatı ve bitkiler için bir biyoçeşitlilik sığınağı özelliğindedir. Vadi civarındaki yerleşimlerin gün geçtikçe artması, yapılmış olan yollar ve madencilik faaliyetleri, Vadinin habitat bütünlüğünü ve kalitesini tehdit etmekte, vadinin gelecekte bu faaliyetlerden olumsuz yönde etkilenme olasılığını artırmaktadır. Zir Vadisi, bu doğrultuda kalıntı bir peyzaj ve bir biyoçeşitlilik sığınağı olarak yüksek seviyede korunmaya ihtiyaç duyulan bir alandır.” (DUVAR)

Gazete Duvar