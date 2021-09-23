Mübariz Mansimov’a kardeşinden ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması

FETÖ’ye yardım suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Azerbaycan uyruklu iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve şirket yöneticisi Nuray N.P. hakkında, kardeşi Marif Mansimov tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Güvenin kötüye kullanılması’ iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun “kamuoyuna da yansıyan kirli ilişkiler içine girdiği, gerçekte olmadığı halde devlet adamlarıyla yakın ilişkisi olduğunu söyleyerek iş dünyası ve bankacıları dolandırmaya çalıştığı” iddia edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ağabeyine ait Palmali Şirketler grubunda 2018 yılına kadar üst düzey yöneticilik yaptığını belirten Marif Mansimov, yalnızca gemicilik ve taşımacılık faaliyetlerini yönettiğini belirtti. Marif Mansimov, ağabeyinin kirli ilişkileri ve birlikte iş yaptığı insanları dolandırmasına itiraz ederek, şirketteki tüm görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

FETÖ’ye yardım suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Azerbaycan uyruklu iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve şirket yöneticisi Nuray N.P. hakkında, kardeşi Marif Mansimov tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Güvenin kötüye kullanılması’ iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun “kamuoyuna da yansıyan kirli ilişkiler içine girdiği, gerçekte olmadığı halde devlet adamlarıyla yakın ilişkisi olduğunu söyleyerek iş dünyası ve bankacıları dolandırmaya çalıştığı” iddia edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ağabeyine ait Palmali Şirketler grubunda 2018 yılına kadar üst düzey yöneticilik yaptığını belirten Marif Mansimov, yalnızca gemicilik ve taşımacılık faaliyetlerini yönettiğini belirtti. Marif Mansimov, ağabeyinin kirli ilişkileri ve birlikte iş yaptığı insanları dolandırmasına itiraz ederek, şirketteki tüm görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

T24