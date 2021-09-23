İran büyükelçisi, İran’ı Ermenistan’a bağlayan yolla ilgili sorunlardan endişeli

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile yaptığı görüşmede, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri, İran’ı Ermenistan’a bağlayan altyapılarının kullanılması konusundaki sorunlarından dolayı endişelerini dile getirdi.

İran’ı Ermenistan’a bağlayan altyapılarının kesintisiz işleyişine değinen Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan, Ermenistan’ın İranlı ortakları için bu konudaki hassasiyetini fark ettiğini ve konuya hızlı bir çözüm getirilmesi gerektiğini önemsedi.

Hindistan’dan Karadeniz’e kargo taşımacılığı konusuna da değinerek taraflar, İran’ın Çabahar limanının önemini vurgularken, Ermenistan’ın bu rota üzerinde güçlü bir bağlantı olduğunu da kaydettiler.

Taraflar, iki ülke arasındaki güvenlik, ekonomik ve enerji işbirliğinin yoğunlaştırılmasına ilişkin konuları ele aldı.

Geçen Pazar günü, İran Dışişleri bakanlığının temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti’nin sürücülerin derhal serbest bırakılmasını ve sorunu çözmek için yetkililerle bir görüşme düzenlemesini talep ettiğini aktarmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI