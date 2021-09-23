Ermenistan’da tatbikat

KGAÖ Ermenistan’da tatbikat yapacak

“Vorot-2021” tatbikatları, 24-28 Eylül tarihlerinde, KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Güçleri, alt birimleri ve İçişleri Bakanlığı organlarında uyuşturucu kaçakçılığı sorunlarıyla ilgilenen özel servislerin katılımıyla Ermenistan’da gerçekleştirilecek.

Tatbikatlar, 2021 yılı için KGAÖ Toplu Güvenlik Sistemi komuta ve kontrol organları için ortak askeri tatbikat planına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Tatbikatların ilk etabında özel kuvvetler ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri zorlu bir dağlık alanda görev yapacak.

Özel harekât geliştirmek ve uygulamak için komuta-personel tatbikatları da yapılacak.

Görevleri yerine getirirken, KGAÖ’ye üye devletlerinin özel kuvvetleri, Ermeni Silahlı Kuvvetleri birimleri ve sınır birlikleri ile birlikte işbirliği yollarını geliştirecek, benzer koşullarda özel operasyonlar yürütmek için ek deneyim ve beceriler kazanacak.

Tatbikatların ikinci aşamasında, taktik atış yarışmalarının yanı sıra, öngörülen kuvvetlerle görevlerin çözümü sırasında özel harekât-savaş gruplarının ortak operasyonları gerçekleştirilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu