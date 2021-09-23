Edvin Minassian’ı kaybettik

22.09.2021

Gazetemiz yazarlarından, uzun yıllardır Los Angeles’ta yaşayan hukukçu, avukat Edvin Minassian’ı kaybettik. Minassian ABD Ermenileri’nin sosyal- toplumsal hayatında önemli görevler üstlenmişti ve aynı zamanda hukuki-siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyordu. Edvin Minassian bir yılı aşkın süredir kanser tedavisi görüyordu.

Minassian 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Anne tarafından kökleri Harput’a dayanıyordu. Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde okurken 17 yaşında ABD’ye geldi ve Güney California Üniversitesi’nden mezun oldu. 1990’da Loyola Hukuk Okulu’ndan mezun olduktan sonra California Barosu’na katıldı. Los Angeles Magazine tarafından 2012, 2013, 2014 yıllarında “California Super Lawyer” (California’nun süper avukatı) seçildi. ABD Barosu onaylı işçi hakları uzmanlığı yaptı. Minassian; Ermeni Barolar Birliği’nde iki dönem genel başkanlık yaptı. İstanbul Ermenileri Derneği Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yürüttü.

Gazetemiz için sık sık ABD’de yaşanan gelişmeler ve ABD Ermeni toplumunun gündemine dair değerlendirmeler de kaleme alan Minassian, Agos’a katkı sağlamanın ötesinde gerek Hrant Dink’in gerekse bizim yakın dostumuzdu. Yazılarını takip edenlerin de bildiği gibi diyalog yansılı tutumu, tüm faaliyetlerinin merkezinde yer alırdı. Türk-Ermeni diyaloğu için her zaman çabalamış, diaspora Ermenileri ile Türkiye Ermenileri arasında bir köprü olma görevini büyük bir gayretle sürdürmüştü.

Agos olarak çok üzgünüz. Tanrıdan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26191/edvin-minassian-i-kaybettik