Atina, Amerika Başpiskoposu’nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos’un, Türkevi açılış törenine katılması ve törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı fotoğraf karesinde yer alması, hem Atina’da hem de Yunan ve Kıbrıs Rum kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu. Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle New York’a yaptığı ziyarette Elpidoforos ile görüşmesi planlanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, görüşmeyi yoğun programını gerekçe göstererek iptal etti. Başpiskoposa diasporadaki Güney Kıbrıs Rum toplumundan tepki

Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina, Elpidoforos’a Türkevi açılış törenine katılmaması ve Ersin Tatar’a “meşruiyet” kazandırmaması yönünde telkinde bulunmuştu. Başpiskopos’un bu telkinlere rağmen törene katılması, ABD’deki Rum toplum içerisinde de tepkiye neden oldu. Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre ise Elpidoforos’un, ABD’deki Rum toplumunun Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda Miçotakis’e hitap etme ve ABD’de yaşayan Güney Kıbrıs Rum toplumunun cuma günü düzenleyecekleri etkinliğe katılma talebi kabul edilmedi. Elpidoforos, Erdoğan’ı tebrik etti

Elpidoforos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkevi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ettiğini ifade etti. Açıklamasında, “Her zaman olduğu gibi Ekümenik Patrikhane’nin öneminde, Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasında ve Türkiye’deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde ısrar ediyorum.” ifadesine yer verdi. Atina da rahatsız oldu

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Başbakan Miçotakis tepkilere rağmen Başpiskopos Elpidoforos ile New York’ta görüşecek. Kathimerini’inin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Atina’nın, Elpidoforos’un Türkevi açılışına katılmasından rahatsızlık duymasına rağmen Miçotakis’in Elpidoforos ile önceden programlanmış görüşmesinin iptal edilmesinin sorunu daha da büyüteceği düşüncesi ile görüşme iptal edilmedi. Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomi, bugün yaptığı açıklamada, “Elpidoforos’un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor.” diye konuştu. Miçotakis’in, Elpidoforos ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise İkonomi, “Başbakan’ın programının şekillenme aşamasında olduğu ve konuya ilişkin açıklama yapılacağı” yanıtını verdi. İstanbullu Rumlardan Elpidoforos’a destek mesajı

“İstanbullular Ekümenik Federasyonu” ise yazılı açıklama ile Elpidoforos’a destek verdi. Açıklamada “Elpidoforos, Helenizmin, Ortodoksluğun ve Ekümenik Patrikhane’nin haklarını başta Türk yetkililer karşısında olmak üzere, her yerde korkusuzca savunmuş ilk ruhbanlardan biridir.” ifadesine yer verildi. AA