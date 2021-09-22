Şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında herhangi bir temas yok

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sözcüsü Mane Gevorgyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili aracılığıyla kendisiyle görüşmeyi teklif ettiği yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.

Mane Gevorgyan, Başbakan’ın geçtiğimiz günlerde Ulusal Meclis-Hükümet ile yaptığı bir soru-cevap oturumunda Türkiye ile müzakerelerin başlamasına ilişkin görüşlerini dile getirdiğini ve üst düzey temasların çalışma tartışmalarından önce gelmesi gerektiğine inandığını kaydetti. bu görüşü uluslararası ortaklarla da paylaşıyor.

Gevorgyan, Başbakan Paşinyan’ın tüm uluslararası temaslarında meslektaşlarına Ermenistan ve hükümet programında yer alan bölge için barışçıl bir kalkınma dönemi başlatma vizyonunu sunduğunu ve Ermenistan hükümetinin bu yönde çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiğini vurguladı.

Ermeni hükümeti bu tür temaslara hazır olmasına rağmen, şimdiye kadar Ermeni ve Türk yetkililer arasında herhangi bir temas gerçekleşmedi. Gevorgyan, “Böyle etkili bir çalışma olması durumunda Ermenistan da üst düzey ve üst düzey görüşmelere hazır olacaktır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği Ermenistan topraklarından bir koridor açılması konusuna da değinen Gevorgyan, Ermenistan’ın 9 Kasım ve 11 Ocak açıklamalarında kaydedilen anlaşmaların aynen uygulanmasına önem verdiğini vurguladı. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgedeki acı veren düşmanlık atmosferinin aşılması için iletişimin açılması son derece önemlidir ve Ermenistan bu yönde ilerlemeye ve sonuç almaya kararlıdır.

Bazı açıklamalarda, iletişimin yeniden açılması teması dönüştürülür ve bölgesel izolasyonun sürdürülmesi mantığını alır. Koridorlarla ilgili konuşma bu şekilde ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması, düşmanlık ortamının aşılması mantığıyla çelişiyor.

Sadece bölge devletlerini ve halklarını izole etmeyi değil, aynı zamanda bu izolasyonu geri dönülmez hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak bölgesel bağlantıları vurgulayan ve düşmanlığı adım adım aşmanın gerçek bir yolu olabilecek bölgesel iletişimleri açmanın yolları da var.

Ermenistan hükümeti böyle bir seçenekten yanadır ve bu seçenek 9 Kasım üçlü açıklamasının 9’uncu maddesinde ve 11 Ocak üçlü açıklamasında açıklanmıştır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu