Son üç yılda 20 Türk vatandaşı Ermenistan’a sığınma başvurusunda bulundu

Son üç yılda, çoğu İran vatandaşı olan 673 yabancı vatandaş Ermenistan’a sığınma başvurusunda bulundu. Yazılı bir soruşturmaya yanıt olarak Göç İdaresi’nden alınan veriler özetlenerek bu konuda bilgilendirildi.

Özellikle 2018 yılında. Ermenistan’a 57’si İran, 55’i Irak, 21’i Suriye, 17’si Yemen, 12’si Afganistan ve 7’si Türkiye vatandaşı olmak üzere 218 kişi sığınma başvurusunda bulundu.

2019 yılında Ermenistan’a sığınma başvurusunda bulunan 248 kişiden 107’si İran, 37’si Suriye, 33’ü Küba, 21’i Irak ve 7’si Türkiye vatandaşıydı.

2020’de Ermenistan’a sığınma talebinde bulunan vatandaşların sayısı nispeten azaldı. Ermenistan’a 96’sı İran, 25’i Suriye, 22’si Lübnan, 10’u Küba ve 6’sı Türkiye vatandaşı olmak üzere 207 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Geçen yıl ülkemize iltica başvurusunda bulunan dört Türk vatandaşı erkek, ikisi kadındı. 2018–2020 Ermenistan’a sığınma başvurusunda bulunan 20 Türk vatandaşından 8’i mülteci statüsü aldı ve 3 başvuru reddedildi.

Ülkemizde genel olarak 2018 yılında 72 yabancı uyruklu, 2019 – 116 ve 2020 – 81 yabancı uyruklu vatandaş mülteci statüsü almıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu