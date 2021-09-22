Başpiskopos Elpidoforos’un Türkevi açılışına katılması kriz çıkardı

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis’in New York’taki Türkevi’nin açılışına katılması Kıbrıs’ın güneyinde ve Atina’da tepkiye yol açtı.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu Elpidoforos Lambriniadis’in New York’taki Türkevi’nin açılışına katılması Yunanistan ve Kıbrıs’ta milliyetçi kesimlerin tepkisini çekti. Birçok Helen milliyetçisi bazı dini önderlerin katılmamayı seçtiği bu etkinliğe ABD Başpiskoposu’nun katılmasını hata olarak görürken, Elpidoforos’a ‘Ankara’nın Kıbrıs meselesinde olumsuz tavırlar içerisinde olduğu bir süreçte Erdoğan hükümetinin propagandasına alet olma’ suçlaması yöneltildi.

Milliyetçi kesimler, Elpidoforos’un ilerleyen yıllarda Fener’de gerçekleşecek yeni patrik seçimlerinde konumunu güçlendirmek için iktidar odaklarıyla ve Ankara’yla yakın ilişki kurmaya çalıştığını da öne sürdü.

ANASTASİADİS GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

Kıbrıs’taki milliyetçi kesimler ayrıca, Türkevi’nin açılışında Elpidoforos’un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yan yana poz vermesine tepki gösterdi. Bu eleştirilere kulak veren Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise Elpidoforos ile önceden planlanan görüşmesini iptal etti.

MİTSOTAKİS GÖRÜŞECEK

Yunanistan basınında da, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Anastasiadis’in izinden gidip New York’ta Elpidoforos ile görüşmeyeceği iddia edildi. Söz konusu haber Atina’daki Başbakanlık kaynaklarınca doğrulanmadı. Atina’daki son bilgilere göre New York’ta bulunan Miçotakis Amerika Başpiskoposu’yla cuma günü bir araya gelecek.

BAŞPİSKOPOSLUKTAN AÇIKLAMA

Amerika Başpiskoposluğu ise yoğun eleştiriler karşısında, Elpidoforos’un çalışmalarını Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması hedefine adadığını ve geçen yıl Ayasofya’nın tekrardan ibadete açılması meselesinde de tavrını belli ettiğini hatırlattı. Elpidoforos’un kendisi de, Türkevi açılışıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada “her zaman Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasından yana olduğunu” vurguladı.

Elpidoforos Amerika Başpiskoposu olmadan önce Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi olarak Fener Patrikhanesi bünyesinde önemli görevler üstlenmişti. Din ve felsefe alanlarında akademik çalışmaları bulunan, doktora ünvanına sahip, entelektüel kimliğiyle öne çıkan Ortodoks din görevlisi önceki yıllarda Türkiye’deki milliyetçi odakların da hedef tahtasında bulunmuştu.

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