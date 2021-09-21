TYB KONYA ŞUBESİNDE HAÇLI SEFERLERİ KONUŞULDU

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Kazım ÖZTÜRK

Pandemi sebebiyle programlara katılmak mümkün olmuyordu. Yüz yüze programlar başlayınca ve konu da ilginç olunca gitmenin çok önemli olduğunu düşündüm. Bundan sonra programlar Tantavi Kültür Merkezinde yapılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 2021 yılı etkinliklerinin 25’incisi Tantavi Kültür Merkezinde dinleyicilerin katılımı ve çevrimiçi düzenlenen programda “Ötekinin Gözünden Haçlı Seferleri” konusu ele alındı.

Miryokefalon Zaferinin 845’inci yıl dönümüne denk gelmesi Tarih içerisinde hak batıl mücadelesinin günümüze kadar devam etmesi, sürekli öteki ve ben mücadelesine sahne olması. Türkiye’nin ayağına pranga vurma çabaları, ülkemizin ilerlemesini istemeyen haçlıların tarihi seyri anlatıldı. Bu bize, uyanık olmamız gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Aydın Usta, haçlı seferlerinin nedenlerini ve sonuçlarını farklı bakış açılarıyla anlattı:

“Haçlı Seferlerinde din hareketlendirici unsurdur. Haçlı Seferlerinde din motive edici bir unsurdur çünkü oradaki asker ve halk unsurunu hareketlendirmek kolay bir şey değildir, bunu yapmak için de dini kullanmışlardır. Batı tarihte neden Ortadoğu’da ise bugün de aynı şekilde bunları Ortadoğu’da görüyoruz. Neden diye sorduğumuzda Kudüs’ü ele alırlar, hazreti İsa’nın kutsal hatıralarını kurtaralım derler ama bakarsınız ki üçüncü haçlı seferlerinden sonra Kudüs bir daha hedef olmaz.

Avrupa’nın haçlı seferlerinden hemen önce üçlü bir cendereye alındığını görüyoruz. Üç taraftan da sıkıştırılmış, kutsalları çiğnenmiş, sosyal hayat tamamıyla bundan dolayı çökmüş, sosyal hayat çöktüğü zaman zaten ticaret yapamıyorsunuz…

Avrupa o dönemde bir ateş topu halini almış ve bunu dışarı doğru atamazsa kendi içerisinde patlayacak durumdadır. Hristiyanlıkta sürekli olan karmaşa haline çözüm getirilemediğinden net bir düşman gerektiği için insanları dışarı doğru yönlendirme düşüncesiyle Müslümanlar temel hedef halini almaya başlıyor. Bunu alt tabakadaki insanları yönlendirmek için din kullanılmıştır.

Kudüs bir hedef değil. İlk haçlı seferlerinde Kudüs asıl hedef gibi göründü ama sonrasında hedef zamanla değişti ve Mısır’a yönlenildi. Üçüncü haçlı seferinden sonra Kudüs umursanmadı. Asıl hedef Mısır oldu çünkü ticari anlamda ve Avrupa’yla bağlantılar konusunda daha rahat bir yerdi.

Haçlı seferleri, Hristiyanlık ve Müslümanlık mücadelesinden çok Doğu-Batı savaşı olarak görmek mümkündür. Bizans’ın Doğulu Hristiyan kardeşler tabirinin içine kimler girer aslında ona bakmak lazım. Doğulu Hristiyanlar zaten Hristiyan kabul edilmiyorlar, Batı gelip Ortadoğu’ya yerleştikten sonra bunlarla bir anda anlaşma zemini aramaya başlar çünkü zaman ve şartlar değişmiştir ama gözlerinde halen sapkın mezheplerdir… Gerek Kudüs gerek doğulu Hristiyan kardeşler tabirinin yerine oturmadığını görüyoruz…”

Konu güzeldi. Herkesin mutlaka dinlemesi ve dersler çıkarması gerekiyordu. Bu yönüyle TYB Konya Şubesini tebrik ediyorum. Her program mesaj niteliğindedir.

Dostlar Meclisi Bizim TYB!



Kültür Edebiyat, ilim okulu,

Sevgiler dostluklar, kardeş kokulu,

Doğruya çevirir, yanlış akılı,

Dostların meclisi, bizim TYB!



Tüm düşmanlıkları, törpüler atar,

Ârif gönüllere irfanlar katar,

Meşk muhabbetinde dilârâ yatar,

Dostların meclisi, bizim TYB!



Can pervanelere, adanan candır,

Canana sevk eden, bir heyecandır,

İlim damarında, dolaşan kandır,

Dostların meclisi, bizim TYB!



Kalemin kılıçtan, keskindir senin,

Aklını terletir, her bir neferin,

Haktan ödüllüdür, ilim seferin,

Dostların meclisi, bizim TYB!



İlim bahçesinde, bir bahçıvandır,

İrfan pınarında, o bir civandır,

Nefse yüz vermeyen, bir pehlivandır.

Dostların meclisi, bizim TYB!

http://www.yenikonya.com.tr/yazar/kazim_ozturk-8170/tyb_konya_subesinde_hacli_seferleri_konusuldu-8170