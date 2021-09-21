Papa Francis: Bazılarının ölmemi istemesine rağmen hala hayattayım…

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, geçirdiği ameliyatın ardından yaptığı ilk açıklamada, “Hala hayattayım. Bazılarının ölmemi istemelerine rağmen” dedi. Dış Haberler Servisi Geçirdiği ameliyatın ardından 12 Eylül tarihli bir görüşmede yorumlarda bulunan Papa Francis’in muhafazakar muhaliflerine karşı açıklamaları yayımlandı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya yaptığı ziyarette Slovak Cizvitlerle bir araya gelen Papa Francis’in görüşme notları La Civilta Cattolica dergisinde yayımlandı. Habere göre, Papa bu görüşmede, “Hala hayattayım. Bazılarının ölmemi istemelerine rağmen. Papanın (kendilerine) söylenenden daha kötü durumda olduğunu düşünen papazlar arasında toplantılar yapıldığını biliyorum” diye belirtti. Papa, “Ya sabır! Tanrıya şükür iyiyim” diye ekledi. BirGün Gazetesi