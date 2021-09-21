Hamamdan balona

Termal turizmle 2.2 milyon turist çeken Afyonkarahisar, Frig Vadisi’ndeki restorasyon çalışmalarının da hız kazanması ile turizmini çeşitlendirmeyi hedefliyor. Kapadokya bölgesine haklı bir şöhret kazandıran balon turları Afyokarahisar’da da yapılmaya başlandı. Güncel hedef ise gelecek yıl 4 milyon turistin kente gelmesi.

Birçok bölgenin kesişme noktasında yer alan Afyonkarahisar’da ticari yaşam oldukça canlı. Tarım ve besi hayvancılığında önemli bir konumda bulunan kent, termal turizmde lider konumda. Pandemiden hemen önceki yıl olan 2019’da kente gelen turist sayısı 2.2 milyon. Bu kişilerin önemli bir bölümü kentteki termal tesislerde konakladı. Toplamda 30 bin yatak kapasitesi olan kentteki canlılık istihdama da yansımış durumda. Kentte işsizlik oranı, Türkiye ortalamasının gerisinde.

FRİG VADİSİ’NDE HAREKETLİLİK

NG Hotels’in daveti ile geldiğimiz kent bir süredir, hummalı bir çalışmanın içinde. Valilik öncülüğünde kentteki iş dünyası örgütleri ve özellikle turizm tesisleri, turizm imkânlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Frigler’in yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğuna da ev sahipliği yapan Frig Vadisi’ndeki restorasyon çalışmaları ile kentte yeni bir canlılık kazandırılması amaçlanıyor. Vadi, oyma kaya mezarları, şapelleri, Bizans ve Roma dönemlerinin önemli eserleriyle Anadolu’nun tarihinde de önemli bir yere sahip. Bölgede bulunan Ayazini Köyü’ndeki eski ve taş yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile restore edildi.

UÇUŞLAR BAŞLADI

Kent turizmine canlılık kazandırmak için balon turlarına da start verilmiş durumda. Kapadokya’nın tüm dünyaya tanıtımında önemli bir rol oynayan turlar, Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde yapılıyor. Yapılan fizibilite çalışmaları sonrası bir şirket balon turlar için kentte ofis kurdu ve çalışmalara başladı. Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuşları başlayan balonlar, vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini havadan görme imkânı sağlıyor. Anılan turlar, göl üzerinde yapılan Türkiye’deki tek balon turu olarak öne çıkıyor.

TAŞ EVLER YENİLENİYOR

Frig Vadisi’ndeki çalışmaların başlamasında önemli bir rolü olan isimlerden Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi Koordinatörü İbrahim Okumuş, “8 aylık süreçte yatırım harcamalarımız 14 milyona yaklaştı. Bunun 4 milyonunu Emre Gölü’nün etrafındaki tesislere harcadık. Ayazini’de 50 evin restorasyon çalışmalarını tamamladık. 25 tane evin daha restorasyon çalışmalarını planladık. Sonrası için Ayazini Köyü’nde eski ve taş yapılar var. Bunların restorasyon çalışmaları var. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında toplam 50 milyonluk yatırım yapmış olacağız. Tek bir köyle de kalmayacağız. Bölgede diğer köylerimizde var. Bu köylerle ilgili altyapı ve proje çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

4 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Yapılan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını kaydeden Okumuş şu rakamsal bilgileri paylaştı: “Üç ay önce hafta sonları bölgeye 10 araç geliyorsa şimdi 1000-1500 araç geliyor. Pandemi sonrasında Frigya’yla ilgili ilk beklentimiz 1 milyon… Bu 1 milyonun direkt Frigya amaçlı gelmesini bekliyoruz. Bunu termalle de birleştirirsek 2022 yazı için ortalama 4 milyon turist beklentimiz var.”

‘BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Turizm sektörünün oldukça hassas olduğunu belirten NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Bir dönem Güney Koreliler geliyordu. Çok da iyi bir ilgi vardı. Ancak, Güney Korelilere yönelik bir saldırı sonrası gelişleri bıçak gibi kesildi” diye konuştu. Gür’ün sözünü ettiği olay 2015’te Taksim’de yaşanmıştı. Çin’i protesto eden bir grup, yanlışlıkla Güney Koreliler’e saldırmıştı. Balon uçuşlarının bölge turizmine önemli bir katkı sunmasını beklediklerini belirten Gür, “Balonlar arttıkça burada Kapadokya’da gördüğümüz şekilde görsel bir şölen oluşacak ve her şey yolunda gittiği takdirde balon turizmi mutlaka Afyon’a büyük katkılar sağlayacak. Balon turizmi ve termal turizm mutlaka birbirini destekleyecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MAAŞLAR 25 BİN LİRAYI BULUYOR

Balon uçuşları Türkiye genelinde 2.500 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Uçuşu sağlayan pilotların aldıkları aylık ücret ise 9 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verdiği lisansla uçuşa başlayan pilotlar 1 yıla yakın bir süre eğitim görüyor.

Hürriyet Gazetesi