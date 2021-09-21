Ermenistan bağımsızlığın 30. yılını kutluyor

Ermenistan Cumhuriyeti bugün, bağımsız oluşunun 30. yılını kutluyor. ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet başkanı Putin Ermenistan’a dayanışma ve dostluk mesajları gönderdiler.

Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi 23 Ağustos 1990’da Ermenistan Yüksek Konseyi’nin ilk oturumunda kabul edilmişti.

Bu belge, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni feshederek, Ermenistan bağımsız Cumhuriyeti’ni ilan etti.

Ermenistan Yüksek Konseyi’nin 21 Eylül 1991 tarihli kararı ile de SSCB’den ayrılma ve bağımsız bir devlet kurma konusunda referandum yapıldı.

Ülkedeki seçme hakkına sahip kişilerin %94,99’u, bu soruya olumlu yanıt verdi.

İki gün sonra, ülkenin Yüksek Konsey, Ermenistan’ı bağımsız bir devlet ilan etti.

Biden’dan mesaj

Bağımsızlık Günü nedeniyle birçok ülkeden Ermenistan7a kutlama mesajları geliyor. ABD Başkanı Biden uzun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Amerikan halkı adına size ve Ermeni halkına güvenli ve mutlu bir Bağımsızlık Günü temenni ediyorum.

İki ulusumuz, katkılarıyla ikili bağlarımızı zenginleştiren ve güçlendiren 1,5 milyon Ermeni-Amerikalı da dahil olmak üzere tarih, aile ve dostluk bağları ile birbirine bağlıdır. Bu yıl ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin 30. yılını idrak ediyoruz. Demokratik kurumlarınızı güçlendirme, insan haklarını ilerletme, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğünü koruma çabalarınızı desteklemek de dahil olmak üzere, önümüzdeki yıllarda Ermeni halkını demokratik yolculuğunuzda desteklemeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Ermeni halkı, Dağlık Karabağ ihtilafındaki çatışmalarda trajik can kayıpları da dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ermenistan halkıyla yas tutarken, bölgesel istikrarı ve ihtilafın çözümünü desteklemek için AGİT Minsk Grubu ve diğer bölgesel formatlar da dahil olmak üzere hükümetinizle birlikte çalışacağız. ABD, Azerbaycan’da tutulan tüm Ermeni tutukluların serbest bırakılmasını savunmaya devam edecek.

Son olarak, COVID-19 ile mücadelede süregiden işbirliğimize bağlıyız. ABD, COVID-19 ile mücadelede Ermenistan’a 14,2 milyon doların üzerinde katkıda bulundu ve pandeminin ardından kapsayıcı küresel ekonomik toparlanmayı ilerletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Macron’dan mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da mesajında destek ve dayanışma ifadelerine yer verdi.

Macron, “Ermeni halkının tam 30 yıl önce bağımsızlığını kazanmasından bu yana modern, demokratik bir devlet inşa etmek için aldığı önemli yolu takdir ediyorum. Böylece ülkeniz bir dizi imtihanı aşarak kurumların faaliyetlerini güçlendirmeyi başardı” dedi.

Macron, “Fransa ve Ermenistan, kökleri tarihe derinden dayanan ayrıcalıklı bir ilişkiyle bağlantılıdır. Bu yakın ve güvene dayalı dostluk ilişkileri bugün de her alanda devam etmektedir. İkili ilişkilerimizin zenginliği olan bu bağın kültür, eğitim, sağlık, ekonomi gibi çeşitli işbirliklerinde derinleşmesini temenni ediyorum” diye devam etti.

“Fransa bölgeye barış getirmede bir rol oynamak istiyor ve bu ruhla, Dağlık Karabağ’daki kanlı savaştan bir yıl sonra karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için Ermenistan’ın yanında duruyor. Bu bağlamda Fransa, Güney Kafkasya’nın benzersizliğini ve zenginliğini yansıtan bölgenin zengin kültürel mirasını korumaya özellikle kararlı olacaktır” ifadelerini kullanan Macron, “AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı çerçevesinde çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak, Güney Kafkasya’daki durumu bölgesel kalkınma ve refah lehine istikrara kavuşturmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız” dedi.

Putin’in mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin de bağımsızlığın yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan’a kutlama mesajı gönderdi.

Putin, Rusya ve Ermenistan’ın birçok örgütte yapıcı ortaklık içinde olduklarını kaydetti ve “Ermenistan ile ilişkiler, iyi dostluk, kültürel ve manevi yakınlık geleneklerine dayanmaktadır. Bu ilişkilerin müttefik bir ruhla daha da geliştirilmesi, şüphesiz kardeş milletlerimizin temel çıkarlarıyla uyumludur” dedi.

Xi Jinping’in mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping de Sarkisyan’a bir tebrik mesajı gönderdi.

Jinping “Çin Hükümeti, halkı ve kendim adına, bağımsızlığın 30. yıl dönümü vesilesiyle siz dost Ermenistan halkına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Şu anda, Çin ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin dinamikleri sürmektedir. Çin ve Ermenistan, karşılıklı çıkarları ilgilendiren kilit konularda birbirlerini destekliyorlar, “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminin ortak inşası çerçevesindeki işbirliği, istikrarlı bir şekilde gelişiyor, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadelede önemli başarılar kaydediliyor.

Ermeni-Çin ilişkilerini takdir ediyorum, siyasi karşılıklı güveni derinleştirmek, geleneksel dostluk ilişkilerini güçlendirmek, iki ülke ve halklar yararına farklı alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek için sizinle çaba göstermeye hazırım.

Size sağlık ve en iyi dileklerimle, Ermeni halkına barış ve refah diliyorum.”

Agos