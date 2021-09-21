Almanya ile varılan 1 milyar euroluk ‘soykırım anlaşması’nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı

Almanya’nın, Namibya’da 1904 ile 1908 yılları arasında işlediği soykırım nedeniyle ödemeyi önerdiği 1 milyar euroluk tazminat teklifinin Ulusal Meclis’te görüşülmesi öncesi 300 kadar kişi parlamento binasını bastı.

Almanya’nın soykırım özrünü ve 1,1 milyar euroluk kalkınma yardımını yeterli bulmayan göstericiler, kendilerine danışılmadan varılan anlaşmayı protesto etti.

Berlin, 20. yüzyılın başında Namibya’da sömürge işgali döneminde soykırım yaptığını kabul etmiş ve bu ülkedeki yardım projelerine 1 milyar euronun üzerinde mali destek vaadinde bulunmuştu.

Almanya’nın sömürge zamanı yerleşimcilerinin, yerli Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmesi, tarihçiler tarafından “20. yüzyılın ilk soykırımı” olarak değerlendiriliyordu.

Namibya makamları 28 Mayıs’ta, Almanya’nın 30 yıl süreyle ülkede 1 milyar euro değerindeki projeleri finanse etmeyi kabul ettiğini ve bir asır önce yaşanan katliam ve mülk gaspını telafi etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

İlaveten Almanya, 28 Mayıs’ta Herero ve Nama kabilelerinin katledilmesindeki rolü nedeniyle özür dilemiş ve katliamı ilk kez resmen soykırım olarak nitelendirmişti.

Protesto kapsamında önce meclis binasına yürüyen öfkeli kalabalık, daha sonra güvenlik duvarını aşarak binaya girdi.

Muhalefetin de destek verdiği eylemde soykırımdan etkilenen toplulukların liderlerinin öncülük ettiği protestocular, Almanya’nın teklif ettiği meblağın çok az olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Almanya ile yürütülen müzakerelere kendilerinin alınmadığını aktardı.

Parlamento Başkan Yardımcısı Loide Kasingo’ya bir dilekçe veren eylemciler, “Sözde anlaşma, meşru tazminat ve tazminat taleplerimizin açıkça göz ardı edilmesidir.” ifadesini kullandı.

Alman sömürge güçleri, kabilelerin dönemin Alman yönetimine isyan etmesinin ardından 1904 ve 1908 yılları arasında binlerce Herero ve Nama’yı öldürmüş ve ardından da ülkenin adını “Alman Güneybatı Afrikası” olarak değiştirmişti.

Soykırımda hayatta kalanların çoğu çöle sürülmüş, kimileri köle işçi olarak kullanılmak üzere toplama kamplarına götürülmüş, bazıları burada soğuk, yetersiz beslenme ve aşırı çalıştırılmaktan ötürü hayatını kaybetmişti.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70’ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50’sini yitirdi.

Kurbanlardan birinin torunlarından Kavemuii Murangi, “Anlaşma anlamlı özür ve tazminatlar konusunda yetersiz kalıyor ve adalet içermiyor. Sadece acımızı daha da derinleştiriyor.” açıklamasında bulundu.

Bu arada Almanya’nın 30 yıl içerisinde 1,1 milyar euro yatırım teklifinin Namibya Meclisi’nde görüşülmesi ve kabul edilmesi öngörülüyor.

Euronews