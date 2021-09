Kürt Tarihi Dergisi’nin 45. sayısı çıktı

Kürt Tarihi Dergisi’nin 45’inci sayısı çıktı. Yeni sayıda, “Kürt Tarihi ve Kültürünün İzinde 50 yıl: Mehmet Bayrak” dosyası yer alıyor.

DUVAR – İsmail Beşikci Vakfı tarafından üç ayda bir yayımlanan Kürt Tarihi Dergisi’nin 45’inci sayısı “Kürt Tarihi ve Kültürünün İzinde 50 yıl: Mehmet Bayrak” dosyası ile çıktı.

Yeni sayıda yer alan dosyada; “Kitaplara adanmış bir yaşam: Mehmet Bayrak” yazısıyla İsmail Beşikci, “Mehmet Bayrak veya uzun menzilli ‘Demir Çarıklı Derviş’in hikâyesi” yazısıyla Faik Bulut, “Yek jı !bayrakdarên kurdnasıyê!: Mehmet Bayrak” yazısıyla Rohat Alakom ve “Dış-Toroslar’dan İç-Toroslar’a Efsanevi Bir Yazar: Yaşar Kemal” yazısıyla Mehmet Bayrak yer aldı.

45’inci sayıda ayrıca, Dr. Derya Bayır “Bedirhanların Rüyası: Milletler Cemiyeti Belgelerinde Fransız Mandası Altında bir Kürt Devleti”, Bahadin H. Kerborani “Kürd Meşrutiyet Mektebi”, Dr. Nîdal Hac Derwîş “Dîroka Serê Kanıyê”, Duygu Atlas & Bahar Başer, “Geçmişten günümüze Kürdistan Yahudileri: Ulusötesi Kimlikler ve Kültürel Miras”, Fırat Sözeri “Comparative Dictionaries of All Languages and Dialects Sözlüğünde Kürtçe Sözvarlığı ve Fonetik Adaptasyonu Üzerine İnceleme” yazılarıyla dergi sayfalarında okurla buluştu.

Kürt Tarihi Dergisi matbu halinin yanı sıra, e-dergi formatıyla da okurların kullanımına sunuldu. Dergiyi edinmek isteyen okurlar Google Kitap veya kurttarihidergisi.com’dan e-dergi olarak edinebilecekleri gibi matbu olarak da İsmail Beşikci Vakfı’ndan ve seçkin kitapçılardan temin edebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Gazete Duvar