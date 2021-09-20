Kim Kardashian’ın inşaat planı komşusuna takıldı

Ermeni asıllı ABD’li yıldız Kim Kardashian, Los Angeles’ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills’teki evinde inşaat yapmak istedi, ancak beklenmedik bir şekilde komşusunun itirazıyla karşılaştı. Kardashian’ın komşusu olan Sarah Key, ünlü ismin mülkünde yapacağı yenileme planlarını durdurmak için mahkemeye başvurdu

Rapçi eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, dört çocuğuyla birlikte yaşadığı Los Angeles’ın Hidden Hills’te yer alan evini yenilemek için inşaat başlattı. Ancak yapılan çalışmalar, Sarah Key isimli komşusunu rahatsız etti.

Kardashian’ın mülkü için yaptığı planlarda bir yeraltı mahzeni, yeraltı otoparkı, yeraltı sağlık merkezi ve müstakil bir koruma kulübesi de dahil olmak üzere birbirinden bağımsız çeşitli yapılar inşa etmeyi içeriyordu.

Mahkemeye resmi başvuru yapıldı

Mahkeme belgelerine göre, 40 yaşındaki yıldızın komşusu Sarah Key başvurusunu yaptı ve davalı olarak Kim Kardashian’ı değil, Hidden Hills Toplum Derneği’ni seçti.

Key, dernekten, bölgenin ‘doğal ve kırsal ilçe ortamını’ kaybetmesini istemediğini belirterek, ünlü ismin ‘iki tepeyi düzleştirme’ ve ‘iki yüksek basınçlı gaz iletim hattı’ üzerine inşaat yapma planını durdurmasını istedi. Key ayrıca, gaz hatlarının üzerine bina yapılmasının çevre sakinlerini fiziksel yaralanma ve onarılamaz mal hasarı riskiyle karşı karşıya bırakacağını iddia etti.

20 Milyon dolarlık malikane

Kaynaklar Kardashian’ın inşaat planlarının, tüm kurallara uygun olması için büyük bir hassasiyet içinde ve konut derneği ile istişare yapılarak adım atıldığını belirtti.

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu rapçi eşi Kanye West, söz konusu malikaneyi 2014 yılında 20 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

https://www.habernediyor.com/magazin/kim-kardashian-in-insaat-plani-komsusuna-takildi-h67154.html