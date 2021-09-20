​Siz hangi ülkenin muhalefetisiniz

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İsmail Zelvi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak ve New York’ta Türk evini açmak için ABD’ye gitti. Erdoğan, dünya liderlerine genel kurulda ‘daha adil bir dünya mümkün’ mesajını verecek. Erdoğan, New York’tan sonra Moskova’da Rusya lideri Putin ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin fitilini çekecek İdlib meselesini görüşecek.

Genel Kurul’da aynı gün konuşacak ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan görüşmesinin gerçekleşmeyeceği yönünde bilgiler dolaşıyor. Biden, Erdoğan ile görüşmek yerine 23 Ekim’e İstanbul Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos’a randevu verdi. Ermeni soykırım iddialarını kabul ederek Türk milletine hakaret eden Biden’in Beyaz Saray’a

isim değiştire değiştire alfade harf bırakmayan PKK terör örgütünün Suriye kolu temsilcilerini davet etti. Üçü Türk vatandaşı 5 El Kaideci için yaptırım uygulayan ABD’ye, teröristleri beyaz sarayda ağırladığı için ne gibi yaptırımların uygulanacağı ise merak ediliyor.

ABD’nin boşalttığı alanlara sızmaya çalışan Fransa, AUKUS ittifakıyla önemli ölçüde sendeledi. Bütün Fransızlar hükümetlerinin arkasında ABD’ye karşı tavır aldılar. Ha keza, Kuzey Akım 2 projesinde hiçbir Alman’ın ABD karşıtı politikalar yüzünden hükümetlerini eleştirdiğine rastlanmadı. Avustralya ve İngiltere ile yaptığı denizaltı anlaşması ile Fransa’ya unutulmaz bir kazık atan ABD’nin 2023 öncesi Türkiye’ye karşı yapacağı hamleler ise bizim muhalefet tarafından alkışlanıyor. Türkiye’nin çevresini üslerle çeviren ABD Dedeağaç’tan sonra Lozan’ı da ihlal ederek Adaları silahlandırmaya başladı.

Etrafımızda dönen dolaplara batı gözlüğü ile bakan CHP’nin grup sözcüsü Ünal Çeviköz, Mavi Vatan kavramıyla 200 mile kadar uzanan alanın Türkiye’nin egemenlik alanı olarak görülmesi durumunda, saldırgan ve yayılmacı algı oluşacağını belirterek, “”Mavi Vatan’ın tarifinde egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram.” ifadesini tıpkı bir Yunan gibi kullanıyor.

Rusya, Kafkasya’da kurdukları oyunları Türkiye’nin bozduğunu söylüyor, CHP, Türk politikalarını eleştiriyor. Doğu Akdeniz’de çıkacak gazın yüzde 3’ünü Türkiye’ye teklif eden yüzde 97’nin üstüne yatmak isteyen AB, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarına mani olduğunu iddia ediyor. CHP’li Çeviköz, Yunan ağzıyla Mavi Vatan’ı eleştiriyor. .

Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi, Türkiye’ye, terör destekçisi Selahattin Demirtaş ile Gezi provakatörü Osman Kavala’nın serbest bırakılması için süre veriyor. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Kavala niçin hapiste diye soruyor.

Türkiye, emperyal güçlere rağmen Irak’ta terörle amansız mücadeleye giriyor. CHP heyeti teröristlere can suyu olmak için Barzani ile görüşüyor.

Türkiye, Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarması için destek veriyor. CHP ve yandaşları ‘Türkiye Karabağ’a radikalleri taşıyor’ ifadesini kullanıyor.

Türkiye, Libya’da darbecileri geri püskürtüyor, CHP, ‘Ne işimiz var Libya’da diyor.

Türkiye, Katar ambargosunu deliyor, Karşılığında Katar’ın ekonomimize desteği geliyor. CHP’de Katar düşmanlığı depreşiyor. Milli denizaltı, Milli Savaş Uçağı, Milli Tank, İHA, SİHA, Nükleer Enerji, Türkiye’nin otomobili, Kanal İstanbul, Türkiye’nin hayrına ne kadar proje varsa, CHP ve yandaşları tarafından karalanıyor. Türkiye hava savunma sistemi ihtiyacını gidermek istiyor. S-400 alımı başta CHP tarafından eleştiriliyor, ABD’nin yaptırımlarda haklı olduğu algısı oluşturuluyor.

Türkiye aleyhine bu kadar yanlışı yapan bir siyasi parti utanmadan kalkıp Türk halkından oy istiyor. Hakikaten CHP’nin kaç yanlışından bir doğru çıkar sizce.

Neymiş efendim ekonomi kötü yönetiliyormuş. İnsanlar aç bi ilaç dolaşıyormuş. O yüzden dostlarıyla birlikte iktidara geleceklermiş. Dışardan beslenen fondaşların şişirmesine bakmayın. CHP’nin binlerce yalanı ve yanlışı tek bir doğru etmez. Bu millet vereceği oylarla bu oyunu da bozar. 2023, Nükleer santral, Milli Savaş Uçağı, Türkiye’nin Otomobili, Milli Hava Savunma Sistemi, Denizaltılar, Uçak gemileri hayırlı olsun. CHP takozuna rağmen Türkiye’nin önü aydınlık vesselam…..

https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/siz-hangi-ulkenin-muhalefetisiniz-1772/