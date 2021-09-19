TYB Konya’da ‘Ötekinin Gözünden Haçlı Seferleri’ konuşuldu

http://<div class=”htdisc-box-3″>***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.*** </div>

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nde bu hafta TYB Başkan Vekili Ahmet Çaycı ve Prof. Dr. Aydın Usta, “Ötekinin Gözünden Haçlı Seferleri” konusu konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 2021 yılı etkinliklerinin 25’incisinde Konya Büyükşehir, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyelerinin katkılarıyla Tantavi Kültür Merkezinde dinleyicilerin katılımı ve çevrimiçi düzenlenen programda “Ötekinin Gözünden Haçlı Seferleri” konusu ele alındı.

TYB Başkan Vekili Ahmet Çaycı, Miryokefalon Zaferinin 845’inci yıl dönümü münasebetiyle bu programın yılın başında planlandığını belirterek, “Tarih içerisinde doğu ile batının milat öncesinden günümüze kadar gelen, sürekli öteki ve ben mücadelesine sahne olduğunu takip ediyoruz. Günümüze Akdeniz’de Ege’de yaşananların hepsi bugün ne ise tarih içinde de bunların mevcudiyetini görmek mümkündür” dedi. Ahmet Çaycı’nın düzenlediği programda TYB Konya Şubesi’nin konuğu olan Prof. Dr. Aydın Usta, haçlı seferlerinin nedenlerini ve sonuçlarını farklı bakış açılarıyla anlattı.

Aydın Usta; “Haçlı Seferlerinde din hareketlendirici unsurdur”

“Haçlı Seferlerinde din motive edici bir unsurdur çünkü oradaki asker ve halk unsurunu hareketlendirmek kolay bir şey değildir, bunu yapmak için de dini kullanmışlardır.” diyen Prof. Usta “Batı tarihte neden Ortadoğu’da ise bugün de aynı şekilde bunları Ortadoğu’da görüyoruz…”diyen Aydın Usta sözlerine ekledi: “…Neden diye sorduğumuzda Kudüs’ü ele alırlar, hazreti İsa’nın kutsal hatıralarını kurtaralım derler ama bakarsınız ki üçüncü haçlı seferlerinden sonra Kudüs bir daha hedef olmaz.”

“Avrupa’nın haçlı seferlerinden hemen önce üçlü bir cendereye alındığını görüyoruz.”

“üç taraftan da sıkıştırılmış, kutsalları çiğnenmiş, sosyal hayat tamamıyla bundan dolayı çökmüş, sosyal hayat çöktüğü zaman zaten ticaret yapamıyorsunuz…” diyen Aydın Usta Avrupa’nın o dönemde bir ateş topu halini aldığını ve bunu dışarı doğru atamazsa kendi içerisinde patlayabileceğini belirtti. “Hristiyanlıkta sürekli olan karmaşa haline çözüm getirilemediği için net bir düşman gerektiğini söyleyen usta insanları dışarı doğru yönlendirme düşüncesiyle Müslümanlar temel hedef halini almaya başlıyor.” diyen Usta bunun tamamen alt tabakadaki insanları yönlendirmek için dinin kullanıldığını belirtti.

“Kudüs bir hedef değil.”

İlk haçlı seferlerinde Kudüs’ün asıl hedef gibi göründüğünü ama sonrasında hedefliğinin zamanla değişmesi ve Mısır’a yönlenilmesinden, üçüncü haçlı seferinden sonra Kudüs’ün umursanmadığını belirten Prof. Usta asıl hedefin Mısır olduğunu çünkü ticari anlamda ve Avrupa’yla bağlantılar konusunda daha rahat bir yer olduğunu anlattı.

“Hristiyanlık ve Müslümanlık mücadelesinden çok Doğu-Batı savaşı olarak görmek mümkündür”

“Bizans’ın Doğulu Hristiyan kardeşler tabirinin içine kimler girer aslında ona bakmak lazım. Doğulu Hristiyanlar zaten Hristiyan kabul edilmiyorlar, Batı gelip Ortadoğu’ya yerleştikten sonra bunlarla bir anda anlaşma zemini aramaya başlar çünkü zaman ve şartlar değişmiştir ama gözlerinde halen sapkın mezheplerdir… Gerek Kudüs gerek doğulu Hristiyan kardeşler tabirinin yerine oturmadığını görüyoruz.” Diyen Aydın Usta cümlelerine haçlı seferlerinin savaşlarının detayları ve farklı bakış açılarından sebep ve sonuçlarını anlattı.

Ahmet Köseoğlu: En iyi anlamamız gereken dönemi konuştuk

TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu programın sonundaki konuşmasında böyle programlara devam edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Köseoğlu; “Bu dönemler daha çok konuşulmalı, sosyal tarihle ilgili filmler ve bazı manipülatif işler de olduğu için gerçek tarihle ilgilenenlerin hamasi tarihimize böylesi bir yaklaşım sergilediği için zihin konforumuzu da bozan bu tip konuşmalara ihtiyacımız var. Ülkenin hamasetle değil de gerçek bilgilerle bir yerlere gidebileceğini düşünüyoruz. Böylesi programları geleceğe yönelik bir rehber ve ışık olarak görmeliyiz. Hep kendi gözümüzden konuşuyoruz, kendimiz dinleyip kendimiz alkışlıyoruz, onların gözünden bu işler nasıl görünüyor onu görmemiz lazım” dedi ve Prof. Dr. Aydın Usta’ya Sırçalı Medrese kapısı plaketini hediye etti.

https://www.memleket.com.tr/tyb-konyada-otekinin-gozunden-hacli-seferleri-konusuldu-2111278h.htm