Süryanilerden tersine göç! 200 aile köylerde ev yaptırdı

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşarken Avrupa’nın değişik ülkelerine göç eden Süryaniler, anavatan hasretini gidermek için yaz tatillerini doğup büyüdükleri köylerde geçiriyorlar. Yıllar önce Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden 200 Süryani aile, Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı başta Yemişli olmak üzere Betkustan, Anıtlı, Gülgöze, Doğançay ve İzbırak köylerinde ev yaptı.

Süryanilerin tamamen boşalttığı Yemişli Köyü’nden yıllar önce Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avustralya ve İsveç olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç eden Midyat’ın Yemişli Köyü’nden olan Süryaniler, uzun yıllar sonra vatan hasretine dayanamayıp geri dönüş yaptı.

Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte Avrupa’dan anavatanlarına dönen Süryaniler, köylerinde Midyat’a özgü kesme “Nahit Katori” taşlarla villa evler inşa ettiler. Yaz tatillerini doğup büyüdükleri kendi köylerinde geçiren Süryaniler, Koronavirüs pandemisinden dolayı iki senedir köylerine gelemiyorlardı. Normalleşme ile birlikte bu sene de Avrupa’dan kendi köylerinin yolunu tutan Süryaniler, vatan hasretini gidermenin, akrabaları ve köylüleri ile bir araya gelmenin sevincini yaşıyorlar.

Yemişli köyünde 4’üncü yüzyılda inşa edilen Mor Eşayo Kilisesi ile 6’ıncı yüzyılda yapılan Mor Kuryakos Kilisesi, Avrupa’dan dönen Süryaniler için bir sosyal yaşam alanı gibi görev görüyor. Süryaniler, şimdi de çocuklarını köye getirmenin derdine düşmüş durumdalar.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜŞ

Midyat’ın Yemişli Köyü’nden 52 yıl önce Almanya göç ettikten sonra Türkiye hasretine dayanamayıp geri dönen İskender Akkaya, ” Zaman zaman Türkiye’ye geliyordum. Ancak, son 25 yıl boyunca hiç gelemedik. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte dönmeye karar verdim.

Aile ve akrabalarım ‘gitme’, dese de geldim. Avrupa’da gündüz oradaydım, ancak gece kendimi buralarda görüyordum. Allah’a şükür, 25 seneden sonra gelmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Zamanlarını köydeki lisede geçirdiklerini söyleyen Akkaya, “Burada kiliseye geliyoruz. Birbirimizi görüyoruz, çok seviniyoruz, çok memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı.

1980’li yıllarda göç ettikten sonra köye geri dönüş yapan Süryanilerden Kenan Karataş ise, “Süryaniler bu sene çok memnun oldular, Avrupa’dan çok gelen oldu. Avrupa’daki insanlarımız bu yıl akın akın geldiler. Yıllar sonra doğduğumuz topraklarda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buralarda artık huzur ve güven ortamı var. Avrupa’dan bizi ziyarete gelenler buraları görünce onlarda ev yapmaya başladı. Biz bu ortamın sağlayanlara duacıyız” dedi.

Yıllar önce Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden 200 Süryani aile, Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı başta Yemişli olmak üzere Betkustan, Anıtlı, Gülgöze, Doğançay ve İzbırak köylerinde ev yaptı.

Sabah Gazetesi