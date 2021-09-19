Huzur ortamı sağlandı Süryaniler Mardin’e döndü

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Mardin’in Midyat ilçesinden Avrupa’ya göç eden Süryaniler, bölgede hâkim olan huzur ve güven ortamıyla köylerine döndü. Yıllar önce Avrupa’da pek çok ülkeye göç eden 200 aile, köylerinde villa evler yaptırarak yaşamaya başladı

MardinMidyat‘ta yaşarken terör ve benzeri nedenlerle Avrupa‘nın değişik ülkelerine göç eden Süryaniler, huzur ortamının sağlanmasının ardından artık akın akın bölgeye geliyor. 200 Süryani aile, Mardin’in Midyat’a bağlı başta Yemişli olmak üzere Betkustan, Anıtlı, Gülgöze, Doğançay ve İzbırak köylerinde Midyat’a özgü kesme “Nahit Katori” taşlarla villa evler inşa etti. Türkiye hasretine dayanamayıp geri dönenlar arasındaki İskender Akkaya, “Sağlanan huzur ortamı ile birlikte dönmeye karar verdim. Burada kiliseye geliyoruz. Birbirimizi görüyoruz, çok memnunuz” dedi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/09/19/huzur-ortami-saglandi-suryaniler-mardine-dondu