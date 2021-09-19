Ezhel’in Hrant Dink şarkısı

Hadise’nin müziğinde yeni bir sayfa, Ezhel’den Hrant Dink şarkısı, Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan yeni kırık kalpler şarkısı. Haftanın yeni şarkılarına dair notlar gözlemler

Hadise geçen Şubat’ta “Aşka Kapandım” isimli bir EP yayınlamıştı. Duygusal parçalardan oluşan bu albümünden birkaç ay sonra Temmuz’da “Hay Hay” adlı bir single geldi. Bu trap altyapılı pop şarkısı herhalde 2021’in en fazla stream edilen pop hit’lerinden biri olacak. Hafiften eski usül rock riff’lerini andıran bir bas partisyonun üzerinde yükselen bu şarkı eski tip eller havaya pop şarkılarından -en azından sound olarak- farklıydı. Hadise gibi popüler isimlerin kendini ve sound’larını yenileme çabalarını önemli buluyorum. Yeni gelen pop sanatçılarının da bu yenilikleri örnek alması muhtemeldir. Birilerinin Türk popunun çağı yakalamasında öncü rol üstlenmesi lazım, aksi takdirde bu Türkiye’nin en popüler müzik türü bir katalog sanatçılar toplamından ibaret olacak.

Bu hafta Hadise “Coş Dalgalan” adlı yeni bir hit adayını internete verdi. Önceki parçada gelişini riff’lerle hissettiren rock bu defa gitar sound’uyla kendini gösteriyor.

Yıllar önce Rihanna’yı canlı izlerken sahnede -eski Extreme gitaristi- Nuno Bettencourt’u görünce çok sevinmiştim. Rihanna’nın güçlü pop parçaları elektro gitar sound’u ve cayır cayır sololarla olduklarından çok daha etkileyici olmuştu.

Bugün Hadise canlı konserlerinde bu şarkılarla aynı tadı verebilir diye düşünmeden edemiyorum. Hadise neler planlıyor bilmiyorum ama müziğinde yeni bir döneme girdiği ve yeni bir sayfa açtığı ortada.

Rock rap yakınlaşması: “Ölü Kral”

Türk popunun bir diğer popüler ismi Edis, son bir yılı çok popüler şarkılar yaparak tabiri caizse zirvede geçirdi. “Arıyorum” adlı yeni şarkı Afro-Cuban altyapılı bir arabesk şarkı formatında. Bu tip karşılaşmalar, buluşmalar, sentezler usta isimlerin elinde iyi sonuç veriyor. Önümüzdeki günlerde çok popüler olacak bir diğer şarkı.

Ezhel bu hafta “Mayrig” (Ermenice “anne”) adlı şarkısıyla gündemde. Hrant Dink’in anısına bestelenen bu şarkının sözleri zaten derdini anlatıyor. Bu barışçı, hümanist şarkının adresini dinleyicisini bulacağından eminim. Parçanın geliri Hrant Dink Vakfı’na bağışlanacak. Ezhel aynı zamanda bir süre önce yayınladığı “Sakatat”ın da Live versiyonunu internette paylaşıyor bu hafta…

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni şarkısının adı “Son Seslenişim”. Kaan Boşnak, hüzünlü mizahı ve kelime oyunlarıyla zekice detaylandırdığı kırık kalp hikâyelerini anlatmaya devam ediyor. Grubun şarkı yazarlığındaki parıltı aynen devam ederken, ona eşlik eden tembel gitar sound’unun da dozu çok yerinde. Haftanın en iyi parçalarından biri.

Canozan, Ufuk Kevser, Batu Akdeniz imzalı “Bul Kendini” etkileyici, yepyeni fikirleri cesurca uygulamış romantik bir aşk şarkısı. Son haftalarda içinden Canozan geçen şarkıların hemen hepsinde dikkatli bir dinleyici için keşfedecek çok şey var.

Son aylarda Türkçe Rap’in en popüler isimlerinden biri Batuflex. “Dalga” adlı yeni parça elektronik dance ve rap’i bir araya getiriyor. Bir “Kurtardım kendimi geldim sokaktan” hikâyesi dinlemek ve bir yandan da “Batuflex marka, paralar dalga” diyerek zıplamak isterseniz buyrun.

Kalben’in yeni şarkısı “Bilmiyor İçim”i dinlerken ben, şarkıcı / söz yazarı kimliğini hiç terk etmeden kendini geliştiren, deneyen, öğrenmeye devam eden ve bıkıp usanmadan hikâye anlatan meraklı bir sanatçının portresini görüyorum. Kalben bu hafif karanlık şarkıyla Türk müzik sahnesinin Aimee Mann’ı, Fiona Apple’ı, Alice Boman’ı olma yolunda, güzergâhını ve zamanlamasını sadece kendi bildiği uzun ince bir yolda ilerliyor gibi geliyor.

Haftanın en ilginç parçalarından biri RockA – Xir iş birliğinden geldi. Rapcore böyle tek şarkıyla değil de topyekün geri dönse ne kadar iyi olurdu. “Sallan” ile stream rekorları kıran Xir ile Ankara’lı rapcore ekibi RockA’nın “Ölü Kral” adını taşıyan ortak çalışmasını çok beğendim. Bu durum memlekette rock rap yakınlaşmasına neden olsa, dinlenme rekorları kıran parçalar bir süre sonra ortamlara düşmeye başlar.

Sansar Salvo “Z Planı” adlı bir mixtape yayınladı. Can Kaza ve Kaan Boşnak ortak çalışmaları dikkat çekici bu mixtape’te. Rap ve genel olarak alternatif müzik sevenlerin bu hafta bakması gereken yerlerden.

Milliyet Gazetesi