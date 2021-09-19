Berlin’de binlerce kişi kürtaja ve ötanaziye karşı yürüdü

Hafta sonu Berlin sokaklarında kürtaja ve ötanazi yasalarına karşı binlerce kişi bir araya geldi. “Hayat için yürüyüş” eylemleri, Almanya’da kürtaj hakkına karşı düzenlenen en büyük eylemlerden biri. Bu sene on yedincisi düzenlenen eylemlerde protestocular haçlar ve balonlarla yürüdü. Sloganlardan birinin, “Kürtajsız ve ötanazisiz bir Avrupa için” olması dikkat çekti.

Federal Hayat Hakkı Derneği (Bundesverband Lebensrecht), Cumartesi günü etkinliğe yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığını bildirdi, söz konusu eylem için bin polis memuru görevlendirildi.

Alman Piskopos Konferansı üyeleri de yürüyüşe katıldı. Roma Katolik grubu Avrupa Parlamentosu’nu kürtaja erişimi “insan hakkı” saydığı için eleştirdi.

Karşı eylemciler kadın haklarını savundu

Feminist örgütlerin ve kadının kendi kaderini tayin hakkını savunan örgütlerden oluşan karşı eylemciler de Brandenburg Kapısı’nda bir araya geldi. Polis, iki grubu birbirinden ayrı tuttu, herhangi bir çatışma yaşanmadı.

Federal Hayat Hakkı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alexandra Maria Linder, “yaşam hakkı” hareketinin son yıllarda kazanımlarının çok olduğunu ifade etti. Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde (Bundesrat) kürtaj reklamlarının üzerindeki yasal yasağı kaldırmak için gerekli çoğunluğun sağlanmadığını söyledi. Linder, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hamileliğin altıncı haftasından sonra kürtajı yasaklayan girişimleri “harika bir gelişme” olarak değerlendirdi.

DW /AI, EC

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