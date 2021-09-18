Ermenistan, Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu

Ermenistan, Azerbaycan’ın ırk ayrımcılığıyla ilgili uluslararası bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Adalet Divanı’na başvurdu.

Azerbaycan’dan yapılan açıklamada da aynı gerekçeyle Azerbaycan’ın da Uluslararası Adalet Divanı’na Ermenistan’ı şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.

Ermenistan’ın yaptığı başvuruda Azerbaycan, geçen yıl 10 Kasım’dan bu yana devam eden ateşkes sürecinde, Ermeni tutsaklara ve diğer tutuklu Ermeniler’e işkence yapmak ve tacizde bulunmakla suçlandı. Azerbaycan’a yönelik suçlamalar arasında cinayet de var.

Ermenistan, Azerbaycan’ın her iki ülkenin de imzacısı olduğu “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”yi ihlal ettiğini savunuyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan’ın, bu yılın Ocak ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı davaya ek olarak Uluslararası Adalet Divanı’na da başvurmaya hazırlandığını belirtti.

Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre; yaptığı yazılı açıklamada Abdullayeva, “Ermenistan’ın Azerbaycanlılar’a yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili delil toplama ve belgelendirme işlemlerini titizlikle tamamlamıştır. Ermenistan’ın Azerbaycan vatandaşlarını etnik sınıfından dolayı zorla yerlerinden etmesi, işkence yapması, gaddarca davranması ve öldürmesi durumları söz konusudur. Bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı Ermeniler tarafından zorla yerlerinden edilmiştir. Ermenistan, imzalanan üçlü anlaşmayı da ihlal etmeyi sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde patlak veren çatışmalar 6 hafta sürmüş ve Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. Rusya’nın arabuluculuğu ile yapılan üçlü anlaşmayla Ermenistan, uluslararası alanda da Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmişti.

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