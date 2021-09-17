Türk savunma sanayiinin başarısı Ermeni basınında: Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim

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Türk İHA ve SİHA’ları başta olmak üzere savunma sanayinin gözdeleri yabancı basında yankı uyandırmaya devam ediyor. Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından olan The Armenian Weekly, “Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim” manşetini attı. Söz konusu haberde Türk savunma sanayinin adım adım nasıl geliştiği, başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere üretilen yerli silahların başarıları anlatıldı.

Türkiye’nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor.

Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly‘de yayınlanan “Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim” başlıklı yazıda ise Türkiye’nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10’a gireceğinin altı çizildi.

TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI

Baykar Teknoloji’ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar’ın Türkiye’nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi. Baykar’ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA’ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

HEDEF 2023

Yazıda “Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak” denildi.

Türk SİHA’ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular

Azerbaycan’ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA’ları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basını da Türk SİHA’larını manşetlerine taşıyarak sahada elde ettiği başarılardan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdıTürkiye’nin Libya’da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) darbeci General Hafter’e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.

https://www.yenisafak.com/dunya/turk-savunma-sanayiinin-basarisi-ermeni-basininda-erdogan-yonetiminde-turk-ordusunda-devrim-3702682