Sarıkamış’ta esir düşen askerlerimizin görüntüleri ilk kez yayınlandı

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Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış’ta Ruslara esir düşen ve Büyük Zira (Nargin) adasına sürülen ve daha sonra kurtarılan Türk askerlerinin daha önce hiç yayınlanmamış arşiv görüntüleri AzTV’de gösterildi.

Sarıkamış’ta esir düşen askerlerimizin Nargin Adası’ndaki görüntüleri ilk kez yayınlandı. AzTV’nin Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Departmanına göre, görüntüler 1919’da Bakü’de bir geçit töreni sırasında çekildi. 15 Eylül 1918’de Bakü’ye giren Kafkas İslam Ordusu, Nargin’de tutulan esirleri kurtardı. Ancak kurtarılan askerler Anadolu’ya dönmediler, Kafkas İslam Ordusu’nda savaşmaya başladılar. 1919’da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun birinci yıldönümü münasebetiyle 28 Mayıs’ta Bakü’de büyük bir askeri geçit töreni düzenleniyor. Askerler geçit törenine katılıyor.

102 yıl sonra ilk kez yayınlandı

Görüntüler yönetmen Esfir Shub tarafından çekildi ve Azerbaycan’ın bağımsızlığının yıldönümünde “Tören” adlı kısa bir belgeselde kullanıldı. Film, bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının birinci yıldönümünün ciddi kutlamalarını yansıtıyor. Azerbaycan Televizyonu’nun “Tarihin İzinde” projesi ekibi, benzersiz arşiv görüntüleri elde etmek için Avrupa Belgesel Film Stüdyosu’na başvurdu. 102 yıl aradan sonra ilk kez kaset, “Tarihin İzinde” başlığıyla kamuoyuna sunuldu. Büyük Zira – Nargin adasında olanlar izleyiciye sunuldu.

Kardeş Azerbaycan halkı gözyaşlarıyla izledi

Bakü’nün Ermeni-Taşnak ve Bolşevik güçlerinden kurtuluşunun yıldönümü olan 15 Eylül günü 18:30’da AzTV’de yayınlanan program Azerbaycanlılar tarafından gözyaşları içinde izlendi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sarikamista-esir-dusen-askerlerimizin-goruntuleri-ilk-kez-yayinlandi-1576206.html