Ne izlesem okusam dinlesem

Anthony Hopkins’e “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonra ikinci Oscar’ını getiren baba-kız draması “Baba” sinemalarda haftanın en iyi seçeneği. Dan Brown’ın meşhur roman karakteri Robert Langdon’ın maceralarını ekranlara taşıyan dizi “The Lost Symbol” ve Metin Akdemir’in sinemamızdaki sansür ve oto sansür kavramlarını tartışmaya açan belgeseli “Hayalimdeki Sahneler”, bu haftanın ekran seçenekleri. Müzikleri ülkenin sınırlarını aşmış elektronik müzik grubu Islandman’in beklenen yeni albümü “Godless Ceremony”, müzikte haftanın en iyisi.

FİLM







BABA/THE FATHER (Sinema)

Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams

2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM

Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.







ELMALAR/APPLES (Sinema)

Yönetmen: Christos Nikou

Oyuncular: Aris Servetalis, Sofifa Georgovassili, Anna_Kalaitzidou

2020, YUNANİSTAN-POLONYA-SLOVENYA, 91’/KOMEDİ, DRAM, BİLİMKURGU

Yunan sinemacı Christos Nikou’nun ilk uzun filmi de olan “Elmalar”, ani bellek yitimine sebep olan gizemli bir salgının kol gezdiği bir dünyada geçiyor. Geçmişini hatırlamayan insanlara yeni bir kimliğin kazandırıldığı bir kliniğe yatırılan Aris adlı bir adamın yaşadıklarını izleyeceğimiz film, Yunanistan’ın Oscar adayı olmuş ve çok sayıda festivalden En İyi Film ödülüyle dönmüştü.







HAYALİMDEKİ SAHNELER (MUBI Türkiye)

Yönetmen: Metin Akdemir

2020, TÜRKİYE, 45’/BELGESEL

Yönetmen ve sanatçı Metin Akdemir’in Atıf Yılmaz ve Yavuz Özkan’ın filmlerinden yola çıkarak Türkiye sinemasındaki kuir arzu temsillerini sorguladığı belgeseli “Hayalimdeki Sahneler”, MUBI Türkiye’de gösterimde. “Dul Bir Kadın” (1985), “Kadının Adı Yok” (1987) ve “İki Kadın” (1992) gibi klasiklerden esinle, sinemamızın sansür ve oto sansür ile ilişkisini tartışmaya açan film, Deniz Türkali, Hale Soygazi, Nur Sürer, Serap Aksoy gibi oyuncuların görüşlerine de yer veriyor.

DİZİ







THE LOST SYMBOL (Peacock&beIN CONNECT)

Yaratıcılar: Jay Beattie, Dan Brown, Dan Dworkin

Oyuncular: Ashley Zukerman, Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez

2021, ABD, 1. SEZON, 7 BÖLÜM/AKSİYON, GİZEM

Dan Brown’ın çoksatan romanları “The Da Vinci Code/Da Vinci Şifresi” ve “Angels&Demons/Melekler ve Şeytanlar”da yarattığı meşhur simgebilim profesörü Robert Langdon’ın maceraları şimdi de Peacock yapımı olarak ekranlara taşınıyor. Brown’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve perdede Tom Hanks’in canlandırdığı kahramanımıza bu kez Ashley Zukerman hayat veriyor. Yakın arkadaşı Peter Solomon’ın davetiyle Amerikan Kongre Binası’nda konferans vermek üzere Washington’a gelen Langdon’ın kendini bir tuzağın içinde bulmasıyla gelişen olayları konu alacak dizi, Türkiye’de beIN CONNECT’ten izlenebilir.

KİTAP







MARIE-CLAIRE’İN KOKULARI-Habib Selmi, İletişim Yayıncılık, Roman

HER ŞEY DEĞİŞMELİ! COVİD-19’UN ARDINDAN DÜNYA-Kolektif, Metis Yayıncılık, Fikir-Tartışma

CEHENNEMİN KAPILARI-Maurice Level, Çınar Yayınları, Öykü

ŞİŞE-Orhan Duru, Yapı Kredi Yayınları, Öykü

FLORİDA-Lauren Groff, İthaki Yayınları, Öykü

DENİZ NE KADAR GÜZEL-Yiğit Karaahmet, Altıkırkbeş Yayınları, Roman

MÜZİK







GODLESS CEREMONY-Islandman, Elektronik, Albüm

Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan ve renkli müzikal dünyasıyla yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da sıkı takipçiler yaratmış elektronik müzik grubu Islandman’in beklenen üçüncü albümü yayında. Danimarka merkezli plak şirketi Music for Dreams etiketiyle çıkan albüm, 10 şarkıdan oluşuyor. Aşık Veysel klasiği “Kara Toprak”ın bugüne dek yapılmış en iyi yorumlarından birini de dinlediğimiz albüm, etnik enstrüman zenginliğiyle dikkat çekiyor. Grubun kurucusu da olan Tolga Böyük’ün “Ruhani bir törene katılabilir, doğaüstü güçlerin peşine düşebilirsin, fakat bazen mutluluğu küçük detaylarda, günlük işlerinin arasında bulman gerekir” sözleriyle tarif ettiği “Godless Ceremony”, yüksek enerjisi kadar Anadolu’dan Afrika’ya ve Hindistan’a uzanan bir yolculuktan toplanmış şamanik ritim ve seslerle grubun hayranlarını bir kez öte diyara çağırıyor.

PARAŞÜT-Su Sonia, R&B, Tekli

TREE-Ólafur Arnalds, Elektronik, Tekli

IF YOU SAY THE WORD-Radiohead, Alternatif, Tekli

AURORA’NIN DUASI-Sibil, Alternatif, Tekli

