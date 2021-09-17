Mübariz Mansimov, Levon Termendzyan ve Sezgin Baran Korkmaz

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’un Ermeni mafya lideri Levon Termendzyan ve Sezgin Baran Korkmaz ile olan ilişkileri kirli ittifakı ortaya çıkardı. Belgelerle ortaya saçılan ilişkiler Türkiye, ABD ve Ermenistan arasındaki trafiği gösteriyor.

Mübariz Gurbanoğlu, Ermeni mafya lideri Levon Termendzyan ile ortaklığını ne kadar inkar etse de ortaya çıkan belgeler ikilinin birlikteliğini gözler önüne seriyor. Aradaki ilişkileri daha iyi anlayabilmek için Levon Termendzyan’ın profiline bakmak lazım. Kimdir? Ne yapar? Nerededir? İşte yanıtlar…

Levon Termendzyan kimdir?

Levon’un hayat hikayesi Sovyet Ermenistanı’nda başlıyor. 1966 doğumlu Levon, 1980 yılında henüz gençken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde muammalı bir şekilde zengin olan ve bir benzin istasyonları ağına sahip olan Levon’un adı aynı dönemde çeşitli suçlarla anıldı. Bir polis memurunu yaralamak ve benzin satışında dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Onu ‘ünlü’ yapan, İran asıllı FBI ajanı Babek Brumand’a avukatı aracılığıyla 200 bin dolardan fazla rüşvet vermesi oldu. Karşılığında, FBI ajanı ona aleyhine planlanan operasyonlar ve soruşturmalar hakkında bilgi sızdırdı.

Levon Termendzyan, ABD’de benzin istasyonları ağına sahip.

Levon Termendzyan, mahkeme belgelerinde ABD vatandaşı olarak yer almasına rağmen, Türkiye’deki Ermeni cemaatinin ana yayıncısı olan Agos, onun Ermenistan vatandaşı olduğunu belirtiyor. Bu iddia Ermeni asıllı Türk gazeteci Aris Nalcı tarafından da doğrulanmakta.

Bir biyoenerji üreticisi olan Kingston kardeşlerle temas halinde olan Levon Termendzyan, ABD devlet bütçesinden 511 milyon doları zimmetine geçirmeyi başarıyor. Çevre dostu biyoenerji için verilen devlet sübvansiyonları sahte belgeler hazırlanarak zimmete geçiriliyor. Geriye kirli yollardan elde edilen bu parayı aklamak kalıyor. Bu durumda Türk vatandaşı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz da sürece katılıyor. Korkmaz, Kingston kardeşlerin ve Levon’un paralarını Türkiye’de aklamayı başarıyor, hatta Levon Termendzyan’a Türk pasaportu sağlıyor. Termendzyan, Levon Aslan Dermen adını alıyor.

Gurbanoğlu – Termendzyan ortaklığı

Bu dönemde hadiselere Mübariz Mansimov Gurbanoğlu da katılıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki şirketinin adı büyük harflerle SBK Holding’dir. Levon Termendzyan, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu isim altında bir şirket açar. Diğer Levon şirketlerinin isimleri ise şunlar: Viscon International, Lion Tank Line, Noil Energy Group ve PALMALI USA LLC. 2016 yılında kurulan PALMALI USA LLC 2019 yılında kapanıyor.

Levon Termendzyan ile hakkında çıkan haberleri yalanlayan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, “Bir Ermeni ile ikinci veya üçüncü derece akrabalığı olan bir kişi bile benim şirketimde çalışamaz” dedi.

Baran Korkmaz’ın düğününde çekilen fotoğraf dikkat çekiyor. Mübariz Gurbanoğlu’nun yanında duran kişi, yazımızın konusu olan Levon Termendzyan. Bu fotoğraf 1 Kasım 2016’da birçok medya kuruluşunda yayınlandı. Gurbanoğlu, bu fotoğraf hakkında sadece 5 yıl sonra konuştu. “Sezgin Baran Korkmaz düğünde Levon’u bana getirip tanıştırdı. Ermenilerle çalışmıyorum. Ermeni olduğunu öğrendiğimde onunla ilişkimi kestim. Hatta yüksek sesle tartıştık. Sinirlenip bir iki tane de vurdum.” dedi. Bu sözlere belki de herkes inanırdı… Düğünden video ortaya çıkmasaydı. Yanındaki kişinin Ermeni olduğunu anlamaması da imkansız. Çünkü Termendzyan mikrofona konuşurken türk adı olan Lev Aslan Dermen’i değil, Ermeni ismini söylüyor.

Levon Termendzyan’ın oğlu Georgi, ABD mahkemesinde kendisinin ve Gurbanoğlu’nun ham petrol taşımak için ortak bir şirket kurduklarını ve Gurbanoğlu’nun bu gerçeği inkar etmesine anlam veremediğini söyledi. Belge ise ortada.

İşte Mübariz Mansinov Gurbanoğlu ile Levon Termendzyan ortaklığının belgesi.

OCCRP araştırması da bir yalan mı?

Gurbanoğlu ve Termendzyan’ın birlikte çalıştıklarına dair başka somut kanıtlar da var. Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Amerika’da faaliyet gösteren araştırma merkezleri, medya ve gazetecilerden oluşan bir konsorsiyum olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi tarafından geçen yıl bir araştırma yayınlandı.

Bu araştırmada Gurbanoğlu’nun Ukraynalı Lev Parnas ve Sezgin Baran Korkmaz’ın arabuluculuğunda ABD’nin yüksek çevrelerinde Türkiye lehine lobi faaliyetlerini çok kapsamlı ve detaylı biçimde anlatılıyor.

Ancak süreç yenilgiyle sonuçlandı. Trump’ın, Biden’ın Ukrayna’da faaliyet gösteren oğlu hakkında cinayet soruşturması açılması için Ukrayna Devlet Başkanı’na baskı yaptığı ortaya çıktı. İlişkiyi düzenleyen Lev Parnas ve ortağı Fruman tutuklandı. Lev Parnas, cezadan kurtulmak için soruşturmada gönüllü olarak işbirliği yapmayı kabul etti. Gurbanoğlu-Termendzyan ilişkisini de onun yeminli ifadelerinden öğreniyoruz. O ifadede Parnas şöyle diyor: “Levon ile Mübariz Mansimov aracılığıyla tanıştım. Böylece o sırada Los Angeles’ta bulunan Levon ile bir tür ilişki geliştirmiş oldum.”

Gurbanoğlu’nun ekibinin faaliyeti de fiyaskoyla sonuçlandı. Savcılar, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e verilen 530 bin dolarlık hibeyi ortaya çıkardı. Rusya ile ilişki kurmakla da suçlanan General Michael Flynn istifaya zorlandı ve sonrasında mahkum edildi.

OCCRP araştırması, Levon Termendzyan ve Mubariz Gurbanoğlu arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Raporda bu ilişkiler birkaç kez vurgulanırken Sezgin Baran Korkmaz’dan da bir kez daha söz ediliyor: “Mansimov ve Korkmaz, lobicilik yaptıkları bir dönemde Ermeni mafya Termendzyan ile iş ortağıydı.”

Korkmaz’ın Levon Termendzyan ile ilişkisini anlatan yazarlar, Levon Termendzyan’ın altında çalışan ve soruşturmada işbirliği yapan Daniel McDyre’ın basına verdiği demeçte, Mansimov ve Levon Termendzyan’ın Palmali USA LLC adlı bir şirket kurduklarını ve amaçlarının ham petrolün taşınması için bir sözleşme imzalamak olduğunu söylediğini aktardı. Ancak bu gerçekleşmedi.

Katilin avukatı

Şimdi, bugünlerin Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaklaşalım ve 1982 yılındaki Los Angeles’a gidelim. Türkiye Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, işe giderken iki kişi tarafından vuruldu. Kendilerine ‘Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları’ adını veren bir örgüt suikasti üstlendi. İki katilden biri Lübnan’a kaçarken diğeri Hampig Sasunyan, 1984’te af başvurusuna bakılmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Peki mahkemede Sasunyan’ı savunan avukat kimdi? Mark Kirakos. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Türkiye’den mülk talep eden düzinelerce Ermeni’nin avukatı olarak tanınıyordu. Konsolosun katili Sasunyan’ı da şartlı serbest bıraktırmayı başardı. İşte o Mark Kirakos aynı zamanda Levon Termendzyan’ın da avukatı.

Termendzyan’ın Ermenistan’a yaptığı bağışlar

Dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerden bağış toplayan ve hem Ermenistan Cumhuriyeti’ne hem de sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ne düzenli olarak yardım sağlayan Hayastan Ermeni Fonu’nu herkes iyi tanıyor. Bazı durumlarda bu fon, insani projeler kisvesi altında sözde cumhuriyete askeri yardım da yapıyor. 1992 yılında kurulan fon, bugüne kadar bin 300 proje için 400 milyon dolarlık mali yardım sağladı. Şu anda Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dır. Nikol Paşinyan ile birlikte, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve Katolikos Garegin de dahil olmak üzere üst düzey devlet ve hükümet başkanları, Mütevelli Heyeti’nde temsil ediliyor.

Vakfın resmi internet sitesinde yayınlanan mali raporda tanıdık isimler dikkat çekiyor. Levon ve kardeşi Grigory, son 5 yıldır mali tabloların ‘bağışçılar’ kısmında sürekli olarak yer alıyor. Fona ne kadar aktardıkları belli olmasa da rapor 100 bin ila 250 bin dolar arasında bağış yaptıklarını gösteriyor.

Levon Termendzyan’ın yaptığı bağışın belgesi.

ABD’de yaşayan Bakü doğumlu Kafkasya uzmanı Ermeni Emin Salamyan, Termendzyan’ın Ağdere’deki hastaneye ve sözde cumhuriyet ve Ermenistan’da yetimhanelere mali yardım yaptığını gösteriyor. O aynı zamanda bir yetimhaneye mobilya yardımı yaptığına dair videoyu da paylaşmış.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Ermeni lobisine bağlı Doğu-Batı Enstitüsü, 2018 Küresel Devlet Adamı Ödülü’nü Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a verdi. Fotoğraftaki kişi Levon Termedzyan’ın iş ortağı Sezgin Baran Korkmaz’dır ve bu fotoğraf ağın Ermenistan’la olan bağlarını inkar edilemez bir şekilde kanıtlamakta.

Sonuç olarak makalede adı geçen kişilerin bugünkü durumları kirli ilişkilerin boyutunu gösteriyor. Levon Termendzyan, Amerika Birleşik Devletleri’nde hapsedildi. Suç faaliyetlerine karışan ve ABD bütçesini yağmalayan suç ortakları Kingston kardeşler de hapiste. Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iade edilmesi bekleniyor. Lev Parnas hapiste.

Ancak Mübariz Gurbanoğlu Fetullahçı terör örgütüne isteyerek ve bilerek yardım etmekten 1 yıl hapis yattıktan sonra, önce ev hapsi, ardından da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırılarak İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest kaldı.

Bu olaylar Mansimov’un ilişki ağının boyutunu göstermektedir. İki kere FETÖ lideri Fetullah Gülen’i ABD’de ziyaret eden ve FETÖ’ye yardım eden birinin bu şekilde serbest bırakılması da ayrıca kafalarda soru işareti bırakmaktadır.

https://www.tv100.com/mubariz-mansimov-gurbanoglu-mafya-lideri-levon-termendzyan-ve-sezgin-baran-korkmaz-iste-kirli-iliskilerin-belgeleri-haber-570156