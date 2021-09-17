Göreme Belediye Başkanı Eren, İtalya’dan gelen akademisyenleri ağırladı

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, İtalya’dan Gelen Konuklarını Makamında Ağırladı.
İtalya Tuscia Araştırma Üniversitesi ‘Kültür Varlıklarını Araştırma Bölümü’ Orta Çağ Sanat Tarihi kürsüsü öğretim üyesi Prof.Dr. Maria Andaloro ile beraberindeki öğretim üyeleri Dr. Paola Poglianı, Dr. Gaetano Alfano Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’i makamında ziyaret etti.
Başkan Eren ile bir süre görüşen İtalyan konuklar Göreme Açık Hava Müzesi içerisinde yer alan Tokalı Kilise’nin onarım çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eren, “ziyaretleri için değerli akademisyenlerimize teşekkür ederim.” dedi.
Ziyaret hediye takdimi ve günün aanısına çekilen fotoğraf ile son buldu.
https://www.fibhaber.com/yerel/goreme-belediye-baskani-eren-italya-dan-gelen-akademisyenleri-h137020.html
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